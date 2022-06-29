Двох голів громад на Херсонщині вдалося звільнити з полону окупантів
З полону рашистів вдалося звільнити двох голів ОТГ на Херсонщині. Один із них перебував у неволі три місяці
Про це повідомила Асоціація міст УкраїниМова йде про міського голову Голої Пристані Олександра Бабича та станіславського сільського голову Івана Самойленка.
"Олександр Бабич був викрадений російськими окупантами 28 березня за патріотичну позицію, віддану роботу в інтересах громади навіть в умовах окупації та відмову співпрацювати із загарбниками. Івана Самойленка ворог полонив 24 червня – під час виїзду разом з комунальниками на аварійну дільницю для ремонту електромережі", – йдеться в повідомленні.Ще 4 міських голови залишаються у полоні, їхня доля наразі невідома.
- Нагадаємо, 26 червня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що в місті окупанти викрадають людей і вимагають за звільнення 50 тис. грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе