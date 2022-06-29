Двох голів громад на Херсонщині вдалося звільнити з полону окупантів

Про це повідомила Асоціація міст України

Мова йде про міського голову Голої Пристані Олександра Бабича та станіславського сільського голову Івана Самойленка.

"Олександр Бабич був викрадений російськими окупантами 28 березня за патріотичну позицію, віддану роботу в інтересах громади навіть в умовах окупації та відмову співпрацювати із загарбниками. Івана Самойленка ворог полонив 24 червня – під час виїзду разом з комунальниками на аварійну дільницю для ремонту електромережі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 червня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що в місті окупанти викрадають людей і вимагають за звільнення 50 тис. грн.

Ще 4 міських голови залишаються у полоні, їхня доля наразі невідома.