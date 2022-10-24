Про це зірка культового серіалу "Друзі" розповів в інтервʼю The New York Times.

Розповідаючи про опіоїдну залежність, Меттью Перрі зізнався, які жахи пережив від неї. Свою боротьбу з наркотиками актор описав у книзі мемуарів "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Друзі, коханці та велика жахлива річ").

Книга сповнена болісних одкровень, зокрема одне з них - про короткочасну еректильну дисфункцію, спричинену алкоголем. Інший епізод описує, як Перрі ніс свої верхні зуби до стоматолога в мішечку в кишені джинсів. Він відкусив скибочку тосту з арахісовим маслом, і вони випали. Він пише в книзі: "Так, усі".

Як зазначив актор, він лежав у реабілітаційному центрі 15 разів. До цього призвело вживання 55 таблеток вікодину на день, через що він опинився на межі смерті.

"Я, напевно, витратив $9 млн, намагаючись стати тверезим", - зізнався він.

Статки актора складають $120 млн. За виконання ролі Чендлера Бінга у популярному серіалі "Друзі" під час зйомок першого сезону актор отримував $22,5 тис. за серію. За зйомки в останніх двох сезонах Перрі отримував $1 млн за кожну серію.

Нещодавно Меттью Перрі відзначив 18 місяців тверезості, отже на зйомках спеціального випуску "Друзів", який вийшов у травні 2021 року, він був на початку свого шляху.

Більшість наркоманів не мають ресурсів Перрі. Але вони мають те, що актор назвав "подарунком анонімності", тоді як його найпохмуріші моменти були сфотографовані, зафіксовані та періодично висміювались. До речі, Перрі не є великим шанувальником секретності, це стосується і "Анонімних алкоголіків", де він спонсорує трьох членів.

"Це говорить про те, що це клеймо і що ми повинні ховатися. Це, до речі, не популярна думка", - пояснив Перрі.

Актор поділився, що значну підтримку отримав від колеги з серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. За його словами, акторка "протягла йому руку допомоги".

Розповідаючи про те, як наркотики вплинули на його життя, зірка каже, що ця залежність мало не вбила його. Так, в актора стався розрив товстої кишки, він впав у двотижневу кому, переніс 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

"Лікарі сказали моїй сімʼї, що я маю 2% шансів, що виживу. Мене під'єднали до пристрою під назвою ЕКМО, який повністю працює замість ваших серця та легенів. Мені довелося чекати, поки я протверезію достатньо, щоб розповісти про це, і я сподіваюся, це допоможе іншим людям", - додав актор.

Актор розповів, що його алкогольна залежність почалася, коли йому було 24 роки, коли він знімався в "Друзях", і до 34 років він "загруз у великій кількості проблем".

Меттью Перрі грав Чендлера Бінга з 1994 по 2004 рік у серіалі "Друзі" разом із Девідом Швіммером, Меттом Лебланом, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс і Лізою Кудров.

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