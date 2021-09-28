Дзеркальна відповідь: МЗС України викликає посла Угорщини через газову угоду з РФ
Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у Києві для пояснення позиції щодо договору між Угорщиною і Газпромом щодо постачання газу в обхід України
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - сказав він.
Україна має таку позицію:
- транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку держави та енергетичну безпеку Європи,
- угода Угорщини з Газпромом завдає удару українсько-угорським відносинам.
"Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів", - зазначив речник.
- Угорщина і російський концерн "Газпром" підписали договір про поставки газу до кінця 2036 року в обхід України. Україна назвала це "економічно необґрунтованим рішенням на догоду Кремля".
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав втручанням в угорські справи реакцію України на угоду з Газпромом, його колега Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина "завдала удару" по відносинам країн.
- Угорщина викликає посла України через критику МЗС угоди Будапешта з Газпромом, яка виключила транзит через Україну.
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