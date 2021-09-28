Дзеркальна відповідь: МЗС України викликає посла Угорщини через газову угоду з РФ

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - сказав він.

Україна має таку позицію:

транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку держави та енергетичну безпеку Європи,

угода Угорщини з Газпромом завдає удару українсько-угорським відносинам.

"Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів", - зазначив речник.