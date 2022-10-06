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Джаред Лето зіграє Карла Лагерфельда у фільмі про відомого модельєра

6 жовтня, 2022 четвер
15:06
Таблоїд На фото: Карл Лагерфельд та Джаред Лето

Американський актор і музикант Джаред Лето зніметься у головній ролі в стрічці про відомого модельєра Карла Лагерфельда

Про це повідомляє Deadline.

Наразі сюжет майбутнього фільму невідомий. Перемовини продюсерів і режисерів не завершені. Зазначається, що фільм охопить "ключові стосунки в житті Лагерфельда, розказані через непередбачувану призму, як і сама людина". 

"Карл завжди був для мене натхненням. Він був справжнім ерудитом, художником, новатором, лідером і, головне, доброю людиною. Коли ми об’єдналися з командою Карла Лагерфельда, ми одразу поділилися творчим баченням створення шанобливої оди Карлу, розсуваючи художні межі того, чим може бути байопік", - сказав Лето.

Актор виступить продюсером фільм разом з Будинком Карла Лагерфельда та Еммою Ладбрук через компанію Paradox.

Довірені особи модельєра П’єр Паоло Рігі, Каролін Лебар і Себастьян Жондо стануть виконавчими продюсерами фільму. Понад 35 років Керолайн Лебар тісно співпрацювала з Лагерфельдом як радник з його бренду та питань особистих комунікацій.  П’єр Паоло Рігі понад 10 років обіймав посаду генерального директора Лагерфельда. Себастьян Жондо працював 20 років особистим помічником і охоронцем дизайнера, а сьогодні продовжує співпрацю з брендом як консультант зі стилю.

"Багато років до нас зверталися кілька голлівудських продюсерів, які пропонували стати партнером у фільмі про культове життя Карла. Тільки після того, як ми познайомилися з Джаредом і Еммою, ми відчули справжню впевненість у тому, що історія буде розказана мистецьки, як Карл хотів би бачити. Під час наших розмов ми створили довірливі та надихаючі творчі стосунки, які дозволять нам дуже плавно працювати разом над цим прекрасним проектом", - поділився генеральний директор KARL LAGERFELD П’єр Паоло Рігі.

Відомий модельєр помер у лютому 2019 року. Лагерфельда вважають одним із найзнаковіших творців цього століття.


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