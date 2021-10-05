Джекпот Євромільйонів вже досяг 178 мільйонів євро, виграти приз онлайн може будь-який житель України

Сьогодні ввечері буде розіграно 178 мільйонів євро, і цей приз може дістатися повністю одному переможцю.







Стартувавши 25 лютого Супер-розіграш Євромільйонів все ще чекає переможця. Після трьох тиражів, в яких нікому не вдалося вгадати всі номери, джекпот міжнародної лотереї EuroMillions досяг позначки в € 178 мільйонів, і жителі України можуть зірвати цей джекпот вже сьогодні.



Щоб встигнути взяти участь в цьому тиражі, вам потрібно встигнути купити білет до шостої вечора, і вибрати п'ять основних номерів і два номери «лакі стар». Зробити це ви можете на сайті Thelotter.net, що пропонує українцям офіційні білети провідних світових лотерей.

Євромільйони - що, де, коли?

Приєднайтесь до постійно зростаючого списку переможців на сайті