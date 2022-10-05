Джолі звинуватила Пітта у побитті її та дітей
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі подала позов до суду проти колишнього чоловіка, голлівудського актора Бреда Пітта, звинувативши його у застосуванні грубої сили на борту приватного літака в 2016 році
Про це повідомляє Page Six.
Як зазначається у судових документах, інцидент мав місце під час польоту приватного літака в 2016 році. Тоді зірковий актор, за словами ексдружини, "душив" одного зі своїх з Анджеліною дітей та схопив жінку "за голову і трусив нею".
"Одного разу він вилив пиво на Джолі; іншого – облив дітей пивом і червоним вином", – зазначається у документах.
Джолі нібито спробувала втрутитися в один інцидент і "схопила" свого тодішнього чоловіка ззаду, щоб спробувати його зупинити.
"Щоб зняти Джолі зі спини, Пітт кинувся назад на сидіння літака, пошкодивши Джолі спину та лікоть", - йдеться в судовому позові.
Також зазначається, що інцидент налякав усіх дітей.
"Діти кинулися всі й відважно намагалися захистити один одного. Перш ніж все закінчилося, Пітт душив одного з дітей, а іншого вдарив по обличчю. Деякі з дітей благали Пітта зупинитися. Вони всі були налякані. Багато хто плакав", - повідомляється в документі.
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