Про це повідомляє Page Six.

Як зазначається у судових документах, інцидент мав місце під час польоту приватного літака в 2016 році. Тоді зірковий актор, за словами ексдружини, "душив" одного зі своїх з Анджеліною дітей та схопив жінку "за голову і трусив нею".

"Одного разу він вилив пиво на Джолі; іншого – облив дітей пивом і червоним вином", – зазначається у документах.

Джолі нібито спробувала втрутитися в один інцидент і "схопила" свого тодішнього чоловіка ззаду, щоб спробувати його зупинити.

"Щоб зняти Джолі зі спини, Пітт кинувся назад на сидіння літака, пошкодивши Джолі спину та лікоть", - йдеться в судовому позові.

Також зазначається, що інцидент налякав усіх дітей.

"Діти кинулися всі й відважно намагалися захистити один одного. Перш ніж все закінчилося, Пітт душив одного з дітей, а іншого вдарив по обличчю. Деякі з дітей благали Пітта зупинитися. Вони всі були налякані. Багато хто плакав", - повідомляється в документі.

У вересні 2016 року ФБР розслідувало Пітта за ймовірне жорстоке поводження з дітьми. Однак влада так і не порушила кримінальну справу проти лауреата чисельних нагород у кіно

Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно розлучились 12 квітня 2019 року.

Розлучення видалось складним для обох зірок, Пітт називав його в коментарях ЗМІ "жахливим"

При розлученні батьків лише старший син Меддокс підтримав матір, якому Джолі вирішила залишити весь свій спадок

Нещодавно зʼявилась інформація, що Бред Пітт закрутив з молодшою на 27 років за нього моделлю

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