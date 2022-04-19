Джонсон вважає малоймовірним закінчення війни між Україною та РФ через дипломатію
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав малоймовірним дипломатичне вирішення війни України проти РФ
Про це повідомляє Sky News.
Він визнав, що "немає простого способу" знайти дипломатичне рішення, яке б завершило російське вторгнення.
"Я знаю, що Палата представників віддала б перевагу дипломатичному варіанту. Але я гадаю, що це буде складно. Зараз ми вважаємо, що потрібно зробити все можливе, спільно побудувати бар'єр, завдяки якому Путін терпітиме нові й нові невдачі в Україні", - заявив Джонсон.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує союзникам озброїти Україну так, щоб Росія більше не наважилась напасти.
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