Джонсон вважає малоймовірним закінчення війни між Україною та РФ через дипломатію

Про це повідомляє Sky News.

Він визнав, що "немає простого способу" знайти дипломатичне рішення, яке б завершило російське вторгнення.

"Я знаю, що Палата представників віддала б перевагу дипломатичному варіанту. Але я гадаю, що це буде складно. Зараз ми вважаємо, що потрібно зробити все можливе, спільно побудувати бар'єр, завдяки якому Путін терпітиме нові й нові невдачі в Україні", - заявив Джонсон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує союзникам озброїти Україну так, щоб Росія більше не наважилась напасти.