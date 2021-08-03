E-commerce Digital Day - онлайн-конференція з електронної комерції
Минулого року і так постійно процвітаючий ринок інтернет-торгівлі домігся неймовірних успіхів. Обмеження, пов'язані з Covid-19 істотно прискорили розвиток e-commerce. Зростання ринку склав більше 40%, а кількість грошей, витрачена онлайн - більше 100 млрд грн. Прогнозується, що в 2021 році, сума, витрачена українцями на товари і послуги в інтернеті виросте до 137 млрд грн
І в той же час, всього лише 9% покупок відбувається онлайн. Але ж частина українських виробників навіть не представлені в інтернеті, і це - найкраща можливість серйозно взятися за онлайн-просування свого бренду.
12 серпня 2021 року відбудеться вже другий E-commerce digital day - онлайн конференція, на якій в супроводі 17 digital-експертів будемо розбирати всі найдрібніші подробиці збільшення продажів, утримання клієнтів, поліпшення ланцюжків поставок і створення ефективної маркетингової стратегії.
Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts зібрали цікаві кейси, перевірені інструменти і кращих експертів. Своїм чесним досвідом поділяться представники топових компаній, які досягли значного успіху на ринку інтернет-торгівлі, а саме: Exist.ua, Vodafone, Фокстрот, Ельдорадо, Intertop Ukraine, Citrus, MOYO, Kasta, USUPSO Ukraine, Укрзолото, Fishki.ua, МебельОк, Wellamart, COLLAR Company та інші.
Спікери готують яскраві інформативні доповіді, графіки, таблички, цифри, кейси, і все, що може бути корисним для застосування в будь-якому онлайн-бізнесі.
Що вас чекає на конференції?
- 17 півгодинних доповідей з реальними кейсами і особистим досвідом представників інтернет торгівлі;
- 9,5 годин надихаючих прикладів і свіжих ідей;
- можливість задати питання спікеру в чаті;
- нетворкінг в закритому Telegram-чаті конференції;
- бонуси, акції та подарунки від організатора і партнерів.
На конференції ви дізнаєтесь:
- які тренди в електронній комерції сьогодні;
- тенденції ринку e-commerce України;
- чому варто переходити в e-commerce;
- як розвивається ринок електронної комерції в Україні;
- як обігнати конкурентів на маркетплейсах;
- тільки унікальні корисні кейси, які раніше не були озвучені.
Встигніть зареєструватись на конференцію до 12 серпня та придбати квиток зі знижкою -15% за промокодом e-commerce_day_15
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator
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