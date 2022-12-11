"Є лише один шлях": Подоляк про завершення війни РФ проти України
Результатом завершення збройної агресії Росії проти українського народу є перемога України та відновлення глобальної безпеки
Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Він наголосив, що не потрібно боятися постпутінського майбутнього.
"Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки", – написав Подоляк.
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Раніше Подоляк прокоментував скупчення російських військових під Бахмутом та заявив, що окупантам слід забути про місто й готуватися до Ялтинського трибуналу.
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7 грудня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться не тільки поверненням Україні окупованих територій, а й демілітаризацією прикордоння РФ.
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