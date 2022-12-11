"Є лише один шлях": Подоляк про завершення війни РФ проти України

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що не потрібно боятися постпутінського майбутнього.

"Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки", – написав Подоляк.