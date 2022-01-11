Е-листування, безбар'єрність та позитивне мислення: Мінцифри затвердило нові стандарти якості держсервісу
Мінцифри затвердило наказ, який запроваджує єдині стандарти якості державного сервісу - понад 7 тис. держорганів, які надають послуги українцям, мають відповідати новим вимогам
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Наказ дозволить практично реалізувати сучасний клієнтоорієнтований підхід у державних установах та наблизити рівень сервісу до європейських та світових стандартів і практик надання держпослуг", - сказала заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.
Вона додала, що нові правила спростять роботу працівників ЦНАП та інших фронт-офісів, що надають адмінпослуги, тому що у них з’явиться чіткий порядок дій у типових ситуаціях та варіанти реагування у нетипових ситуаціях.
Так, з’явилися нові вимоги:
- якісно та без дискримінації надавати послуги всім, хто звертається, в тому числі людям з інвалідністю, бабусям та дідусям, іноземцям та представникам національних меншин;
- уникати та запобігати виникненню конфліктів із відвідувачами;
- позитивно мислити у проблемних ситуаціях та фокусуватися на можливостях та розв’язанні проблеми, а не на обмеженнях;
- щоденно збирати та реагувати на відгуки відвідувачів, а також враховувати зауваження для поліпшення сервісу;
- підтверджувати отримання е-листів і зазначати ПІБ та контакт працівника, що опрацьовує їх, якщо послуга надається електронною поштою;
- відповідати впродовж 5 хвилин під час спілкування в онлайн-чаті. Якщо відповідь потребує більше часу, людину треба попередити впродовж 1 хвилини.
- безбар’єрно надавати сервіс різним групам населення. Наприклад, надавати інформацію жестовою мовою або використовувати онлайн-перекладач для спілкування з іноземцями;
- адаптувати простори очікування та обслуговування для людей з інвалідністю, відвідувачів з дітьми та людей будь-якого зросту, а також допомагати їм під час візиту.
Нові стандарти обов'язкові для сервісних центрів МВС, ЦНАП, державних міграційних служб та всіх держорганів, які надають адмінпослуги українцям.
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