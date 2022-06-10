Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що перезапуск відбудеться в день Росії (12 червня), на Пушкінській площі в Москві, де вперше відкрився McDonald's в Росії в січні 1990 року.

Видання зазначає, що відкриття McDonald's на початку 1990-х років, стало символом покращення стосунків між Росією та США. Вихід бренду є ознакою того, що Росія і Захід знову повертаються один до одного спиною.

Російські ЗМІ повідомляють, що в неділю відкриють одразу 15 ресторанів. TSN.24.ru оприлюднили нове лого мережі швидкого харчування.

Поки невідома назва мережі. Раніше kommersant.ru писав про варіанти, які були запропоновані. Серед них "Свободная касса", "Весело и вкусно", "Только так" і "Тот самый". У телеграм каналі "Shot" опублікували меню закладів.

16 травня американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.

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