Є реалістичний шлях унеможливити загрози Росії – Огризко

Про єдиний реальний шлях позбутися загроз з боку Росії розповів Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) в етері Еспресо TV.



Дипломат зазначив: "Якщо говорити про стратегічні речі, то Захід мав би подумати, щоб Російська Федерація була не в змозі загрожувати ні своїм сусідам, ні світу в цілому. І це можна зробити двома шляхами. Перший шлях, перемогти у військовому плані. Чи готовий до цього Захід сьогодні? Відповідь - ні, тому що вони бояться ядерного шантажу Путіна, вони бояться ризикувати, втратити цей солодкий спосіб життя, у якому перебувають десятки років. Лишається інший спосіб справді пекельні санкції, щоб довести російську економіку "до ручки", щоб вона була спроможна тільки годувати 140 чи 110, а може і менше мільйонів росіян. "



"Тому, я думаю, це є єдиний шлях, який реально міг бути використаний нашими західними партнерами й, звичайно, Україною як частиною західного світу і цивілізації для того, щоб унеможливити для російського керівництва перетворення своїх прибутків на агресію. Це реалістично, ми бачимо" - додав ексміністр закордонних справ України.



Нагадаємо, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр, дипломат Володимир Огризко вважає, що коли країни Заходу вирішать питання енергозалежності від Росії, тоді зрозуміють, що кільканадцять нормальних держав краще, ніж одна велика й агресивна Російська Федерація

27 березня, дипломат Володимир Огризко зазначив, що Кремль панічно боїться того, щоб російське суспільство дізналось правду про війну в Україні, що може призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації

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