Є реалістичний шлях унеможливити загрози Росії – Огризко
Стратегічно Захід може унеможливити загрозити Росії, існують два шляхи: перемога у військовому плані та пекельні санкції
Про єдиний реальний шлях позбутися загроз з боку Росії розповів Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) в етері Еспресо TV.
Дипломат зазначив: "Якщо говорити про стратегічні речі, то Захід мав би подумати, щоб Російська Федерація була не в змозі загрожувати ні своїм сусідам, ні світу в цілому. І це можна зробити двома шляхами. Перший шлях, перемогти у військовому плані. Чи готовий до цього Захід сьогодні? Відповідь - ні, тому що вони бояться ядерного шантажу Путіна, вони бояться ризикувати, втратити цей солодкий спосіб життя, у якому перебувають десятки років. Лишається інший спосіб справді пекельні санкції, щоб довести російську економіку "до ручки", щоб вона була спроможна тільки годувати 140 чи 110, а може і менше мільйонів росіян. "
"Тому, я думаю, це є єдиний шлях, який реально міг бути використаний нашими західними партнерами й, звичайно, Україною як частиною західного світу і цивілізації для того, щоб унеможливити для російського керівництва перетворення своїх прибутків на агресію. Це реалістично, ми бачимо" - додав ексміністр закордонних справ України.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр, дипломат Володимир Огризко вважає, що коли країни Заходу вирішать питання енергозалежності від Росії, тоді зрозуміють, що кільканадцять нормальних держав краще, ніж одна велика й агресивна Російська Федерація
- 27 березня, дипломат Володимир Огризко зазначив, що Кремль панічно боїться того, щоб російське суспільство дізналось правду про війну в Україні, що може призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо!
Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.96
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.43
- Актуальне
- Важливе