"Є рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю": Дмитро Кулеба про воєнні злочини РФ на Київщині
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував воєнні злочини у Бучі та інших звільнених містечках та повідомив про наступні санкції, які готують для Росії
Про це він написав у Facebook.
"Жахливі воєнні злочини Росії у Бучі та інших звільнених містечках та селах жахають. Але люті вже немає. Є лише рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю - морального, фізичного та економічного. Щодо останнього, то санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт",- написав Кулеба.
За словами міністра зараз напрацьовують нові пакети санкцій та організовують закриття шляхів, якими РФ намагається обійти санкції.
"Міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу РФ. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами. Будемо активно розвивати успіх на цьому напрямі", - повідомив міністр.
За його словами санкції, які мають остаточно зупинити воєнну машину Росії це:
- відмова від російської нафти, газу та вугілля;
- закриття світових портів для російських кораблів та товарів;
- відключення всіх російських банків від SWIFT.
На всіх цих напрямках ведуться переговори.
Також Кулеба поділився переліком санкцій, які вдалось досягти за попередню добу:
- Wizz Air скасовує всі рейси до 30 жовтня;
- Фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з Росії та Білорусі;
- Данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід з РФ;
- Американська Amsted Rail Company закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;
- Disney з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;
- Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;
- Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на $3,5 млрд за понад 100 своїх літаків, які залишилися в РФ;
- Аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі;
- Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії.
- Нагадаємо, у звільненій Київській області знаходять тіла мирних жителів.
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