"Є рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю": Дмитро Кулеба про воєнні злочини РФ на Київщині

Про це він написав у Facebook.



"Жахливі воєнні злочини Росії у Бучі та інших звільнених містечках та селах жахають. Але люті вже немає. Є лише рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю - морального, фізичного та економічного. Щодо останнього, то санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт",- написав Кулеба.



За словами міністра зараз напрацьовують нові пакети санкцій та організовують закриття шляхів, якими РФ намагається обійти санкції.



"Міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу РФ. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами. Будемо активно розвивати успіх на цьому напрямі", - повідомив міністр.



За його словами санкції, які мають остаточно зупинити воєнну машину Росії це:

відмова від російської нафти, газу та вугілля;

закриття світових портів для російських кораблів та товарів;

відключення всіх російських банків від SWIFT.

Wizz Air скасовує всі рейси до 30 жовтня;

Фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з Росії та Білорусі;

Данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід з РФ;

Американська Amsted Rail Company закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;

Disney з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;

Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;

Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на $3,5 млрд за понад 100 своїх літаків, які залишилися в РФ;

Аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі;

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії.

Нагадаємо, у звільненій Київській області знаходять тіла мирних жителів.

На всіх цих напрямках ведуться переговори.Також Кулеба поділився переліком санкцій, які вдалось досягти за попередню добу:"Кожен на цій війні має робити своє для перемоги. Ми будемо крок за кроком дипломатією, але недипломатично добивати Росію за кожну українську сльозу, краплю крові та кожен біль", - додав Кулеба.