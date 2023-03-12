Є рух на зміцнення нашої духовної незалежності, - Зеленський

Про це він заявив 12 березня у своєму вечірньому зверненні.

"Є цього тижня рух і на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків - цілком законних", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжить цей рух, щоб не дозволити Росії маніпулювати духовністю українського народу, руйнувати святині та красти українські цінності.

Президент України відзначив енергетиків, працівників ремонтних бригад та інших, завдяки кому вдалося ліквідувати наслідки терористичного удару з боку Росії в четвер. За його словами, станом на неділю вдалося відновити технічні можливості постачання електрики в Харкові, на Житомирщині та в інших містах і громадах, де були проблеми із живленням.

Також Зеленський подякував рятувальникам з різних областей України, які щоденно ліквідовують наслідки російських обстрілів. Окремо він відзначив 41-шу державну пожежно-рятувальну частину міста Костянтинівка Донецької області. Голова держави подякував й усім воїнам, які захищають Україну, а також волонтерам і медикам.

"Ми зараз живемо в той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо! Якщо будемо берегти нашу єдність, одне одного й нашу державу. Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Я дякую всім, хто дбає про нашу єдність і про єдність світу заради України! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою за незалежність нашої держави!" - наголосив Зеленський.