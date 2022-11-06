Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.

"Інвектор коштує десь $150-200, до нього хороший акумулятор - біля $200 і ще зарядка 2000 грн. Десь 10 тис. грн - простий, але вже хороший комплект, щоб міг працювати холодильник і газовий котел. Генератори також є з інвекторами, які зменшують оберти для економії палива. Якщо ви купите потужний генератор, він буде палити багато палива. Мені здається, що в будинках мати генератори на декілька квартир має сенс. Але у дешевих генераторів моторесурс невеликий - він відпрацює 800-1000 годин і все", - розповів він.