Є сенс мати в будинках генератори на декілька квартир, - виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст
Потрібно витратити приблизно 10 тис. грн, щоб забезпечити безперебійну роботу холодильника і газового котла
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.
"Інвектор коштує десь $150-200, до нього хороший акумулятор - біля $200 і ще зарядка 2000 грн. Десь 10 тис. грн - простий, але вже хороший комплект, щоб міг працювати холодильник і газовий котел. Генератори також є з інвекторами, які зменшують оберти для економії палива. Якщо ви купите потужний генератор, він буде палити багато палива. Мені здається, що в будинках мати генератори на декілька квартир має сенс. Але у дешевих генераторів моторесурс невеликий - він відпрацює 800-1000 годин і все", - розповів він.
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