Митець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Є люди, які щиро ненавидять Україну, народившись тут. Саме на тому ґрунті, що вони повністю занурені в російський культурний контекст. А отже є росіянами. В Україні просто є русскіє в сенсі ідентичності. Вони не етнічні росіяни, а культуро-московити. Це одна з локальних форм російської ідентичності. Із цим треба щось робити, долучити їх якось до політичної нації, або зробити неприємні речі на кшталт депортації, екзаменів", - зазначив Семесюк.

Музикант додав, що не варто дивуватися тим людям, які чекають приходу російської армії та прильоту російських ракет в Україну.

"Українці часто дивуються, що з тими людьми, які зустрічають москалів у костюмах матрьошок і тд. І відповіді такі: їх зазомбували, промили мізки, вони дивилися російське ТБ. Але насправді справа в айдентиці. Ідентично ці люди - росіяни, тому вони чекали своїх. Саме тому вони легко сприймають ракету в власний город, власну хату від своїх. Їм на це байдуже, аби прийшли росіяни", - зауважив Іван Семесюк.

12 липня Нацполіція повідомила, що щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень за колабораціонізм, загалом же їх понад 900.

Того ж дня Мінцифри розповіло про результати "народної розвідки": українці подали 1,8 тис заявок про колабораціоністів у чат-бот.

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