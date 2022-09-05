Є відчуття, що противник дуже сильно втомився та втратив ініціативу, - майор ЗСУ Ковальов

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Говорити про перелом ще рано, але є відчуття, що противник дуже сильно втомився, а також, як мені здається, втратив ініціативу. До того ж ми маємо інформацію по Півдню, що через вдалу роботу західної зброї та порушення логістичних ланцюгів російської армії, противник намагається вже збирати їжу по погребах та підвалах. Маємо спостереження через перехоплені розмови окупантів, що, можливо, у російських вояк обмежений доступ до інтернету і вони не дуже знають, що відбувається ліворуч або праворуч від них, тобто їхні військові не розуміють де їх місце у бою і що відбувається у сусідів, а також нам здається, що вони налаштовані просто бігти при серйозному наступі ЗСУ", - прокоментував майор ЗСУ.



Роман Ковальов висловив думку, що з точки зору піхотинця, знаючи зброю, яка є у ЗСУ, дуже лячно сидіти та чекати, коли прилетить HIMARS.



"Прийшла новина, що у Крим через Краснодар прийшов потужний ешелон, який йде на наш напрямок і це нас радує, бо чим більше ми їх покосимо, тим менше ворога залишиться. Адже настрої у ворожих окопах геть інші, ніж у Путіна, і одного ранку фронт просто посиплеться, попри всім залякуванням Кремля та кримінальним справам, які шиються відмовникам. Я навіть не можу уявити, що примушує російських солдатів сидіти під нашим вогнем, тобто моя мотивація і моїх побратимів зрозуміла, а чого терплять це росіяни мені не відомо. І я думаю, що одного разу Путін втратить керівництво збройними силами РФ, я на це сподіваюсь", - зазначив Ковальов.

5 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія втратила близько 49,8 тис. військових, 2068 танків, 236 літаків і 1157 систем артилерії за час масштабної війни

Також Володимир Назаренко, боєць "Легіону Свободи" розповів, що наближається переломний момент, замість бравих колон противник ледве назбирує відділення для локальних операцій