ЄБРР надасть Молдові кредит у 300 млн євро на вирішення проблем з газом
Європейський банк реконструкції та розвитку надає Молдові трирічний поновлюваний кредит обсягом до 300 млн євро, щоб підготуватися до непередбачуваних ситуацій з постачанням газу
Про це у ЄБРР повідомили 24 червня, пише "Європейська правда".
Передбачається транш обсягом до 200 млн євро для термінових закупівель на випадок проблем з постачанням, а також до 100 млн – на заходи з диверсифікації постачання та зберігання газу, які Молдова використає для накопичення стратегічних запасів у сховищах в Румунії або Україні.
Кошти надаються державній компанії Energocom. Раніше у червні схожий кредит отримала також НАК "Нафтогаз України".
- За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з Росії. Близько пів десятку країн Газпром повністю припинив постачання за відмову здійснювати оплату за новою схемою з конвертацією коштів у рублі.
- Президент Санду заявила, що Молдова готова заплатити будь-яку політичну ціну за вступ до ЄС.
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