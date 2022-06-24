ЄБРР надасть Молдові кредит у 300 млн євро на вирішення проблем з газом

Про це у ЄБРР повідомили 24 червня, пише "Європейська правда".

Передбачається транш обсягом до 200 млн євро для термінових закупівель на випадок проблем з постачанням, а також до 100 млн – на заходи з диверсифікації постачання та зберігання газу, які Молдова використає для накопичення стратегічних запасів у сховищах в Румунії або Україні.

Кошти надаються державній компанії Energocom. Раніше у червні схожий кредит отримала також НАК "Нафтогаз України".

За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з Росії. Близько пів десятку країн Газпром повністю припинив постачання за відмову здійснювати оплату за новою схемою з конвертацією коштів у рублі.

Президент Санду заявила, що Молдова готова заплатити будь-яку політичну ціну за вступ до ЄС.

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