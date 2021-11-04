ЄБРР зберіг прогноз зростання українського ВВП у 2021 році на рівні 3,5%

Про це йдеться у листопадовому прогнозі ЄБРР.



"Банк прогнозує зростання ВВП країни у 2021 та 2022 роках на 3,5%", - йдеться у прогнозі.



Зазначається, що зростанню економіки у 2021 році сприятиме врожай зернових і продовження нормалізації активності бізнесу. Серед ризиків прогнозу зазначено повільне просування реформ і розгортання вакцинації.



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