Про це волонтерка сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Важливий розголос по Тайрі. Ми не повинні забувати про неї. Остання інформація від Ірини Верещук, що Тайру не виставляють на обмін. Єдине, що може врятувати Тайру - це розголос ЗМІ та міжнародний тиск. Тому важливо не забувати про таких, як наша Тайра. Ця людина врятувала понад 800 українських життів. Вона народний герой України. Видатна спортсменка та паралімпійська спортсменка, яка повинна була представляти в Гаазі нашу країну. У Гаазі нашу країну представляла її донька та взяла срібло", - зауважила Корчинська.



Також волонтерка додала, що зараз Тайрою займається тільки її чоловік, він звертається в усі ЗМІ.



"Народні депутати України робили звернення в Міжнародний Червоний Хрест, в міжнародні організації та не отримали відповідь. Чоловік Тайри теж звертався до Міжнародного Червоного Хреста і теж не отримав відповіді. По міжнародній Женевській конвенції Тайра підлягає захисту, як цивільна особа, як волонтер, як парамедик і її долею повинен опікуватися Міжнародний Червоний Хрест. Поки ми не побачили жодного кроку, щоб вони виконували свої зобов‘язання", - наголосила Корчинська.

17 березня стало відомо, що Юлія Паєвська потрапила у полон в Маріуполі

Юлія Паєвська перебуває в російському полоні вже 81 добу та держава не надає жодної офіційної інформації про неї

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb