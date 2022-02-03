"Єдиний їхній інтерес - щоб Україна не існувала як держава": посол у Австрії про заяви РФ щодо нібито утисків російськомовних

Про це він розповів виданню Österreich.



"Заяви високопоставлених російських політиків лунають майже щодня. Єдиний їхній інтерес полягає в тому, щоб Україна не існувала як суверенна незалежна держава. Вони завжди шукають привід, щоб погрожувати Україні та виправдовувати агресивну політику Москви", - зазначив Василь Химинець у відповідь на запитання, чи не нагадують нинішні слова влади РФ про нібито загрозу для росіян на Сході України риторику, яка була у 2014 році перед окупацією Криму.



Посол зауважив, що РФ розповідає про загрози її безпеці, зокрема про міфічне "оточення" з боку НАТО, але їх насправді не існує.



"Давайте поговоримо про інтереси Грузії, України та Молдови. Росія бреше, Росія брехала і Росія буде брехати. І коли ми говоримо про анексію Криму, то не було ніякої потреби у вторгненні. Україна ніколи не загрожувала російськомовному населенню", - наголосив Василь Химинець.



За словами дипломата, відсутність прогресу на перемовинах щодо досягнення миру спричинена позицією Кремля й особисто президента Росії Володимира Путіна, який прагне відновити Російську імперію.



"Причина тут - не в Україні. Путін робить усе можливе, щоб не дати Україні суверенно вести свою зовнішню політику. Для нього тут йдеться про побудову імперії... Путін, мабуть, єдиний політик у світі, який досі оплакує розпад Радянського Союзу. Для нас зрозуміло: він дивиться назад. А Україна, яка хоче приєднатися до ЄС і НАТО, дивиться у майбутнє", - додав посол.



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