Про це повідомляє агентство Reuters.



Репортери агентства зафіксували чергу з кількох сотень чоловіків, які реєструвалися в ефіопських охоронців біля посольства. Охоронці записали їхні імена та вимагали доказу військової служби.

Російське посольство не відповіло на питання агентства про те, чи Росія скеровує ефіопських добровольців в Україну.

Пізніше у вівторок, 19 квітня, представник посольства РФ опублікував заяву, в якій йшлося про те, що він не вербував бойовиків і що ефіопи, які з'явилися біля посольства, висловлювали "солідарність та підтримку Російської Федерації".

Посольство України в Аддіс-Абебі надіслало відповідні запити владі Ефіопії, - стверджує Reuters.

Опитані агентством "добровольці" розповіли, що прочитали повідомлення у соцмережах про пошук добровольців.

"Я готовий підтримувати російський уряд, а натомість, тільки-но повернуся, я отримаю пільги", – сказав один із "добровольців" біля посольства агентству Reuters.

Він додав, що чув про виплату $2000 від друзів, які зареєструвалися до нього. Двоє інших у черзі сказали, що бачили повідомлення у Facebook про те, що посольство набирає новобранців.

Reuters підтверджує, що не змогло знайти жодних повідомлень на цю тему з офіційних джерел або отримати підтвердження цих повідомлень.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb