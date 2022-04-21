Ефіопи стоять у черзі до посольства РФ в Аддіс-Абебі, аби воювати за гроші на боці Росії, - Reuters
Черги добровольців з місцевих жителів щоранку вишиковуються біля посольства Росії в столиці Ефіопії, прагнучи поїхати воювати проти України
Про це повідомляє агентство Reuters.
Репортери агентства зафіксували чергу з кількох сотень чоловіків, які реєструвалися в ефіопських охоронців біля посольства. Охоронці записали їхні імена та вимагали доказу військової служби.
Російське посольство не відповіло на питання агентства про те, чи Росія скеровує ефіопських добровольців в Україну.
Пізніше у вівторок, 19 квітня, представник посольства РФ опублікував заяву, в якій йшлося про те, що він не вербував бойовиків і що ефіопи, які з'явилися біля посольства, висловлювали "солідарність та підтримку Російської Федерації".
Посольство України в Аддіс-Абебі надіслало відповідні запити владі Ефіопії, - стверджує Reuters.
Опитані агентством "добровольці" розповіли, що прочитали повідомлення у соцмережах про пошук добровольців.
"Я готовий підтримувати російський уряд, а натомість, тільки-но повернуся, я отримаю пільги", – сказав один із "добровольців" біля посольства агентству Reuters.
Він додав, що чув про виплату $2000 від друзів, які зареєструвалися до нього. Двоє інших у черзі сказали, що бачили повідомлення у Facebook про те, що посольство набирає новобранців.
Reuters підтверджує, що не змогло знайти жодних повідомлень на цю тему з офіційних джерел або отримати підтвердження цих повідомлень.
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