Екіпаж затонулого судна HELT, в яке влучила російська ракета, врятовано
Екіпаж затонулого судна HELT, яке було вражено російською ракетою, врятовано. Шестеро моряків, які перебували на судні, знайдені і перебувають на борту рятувального судна SAR 01
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передає Еспресо.TV.
"6 моряків, які перебували на судні наразі знайдені і знаходяться на борту рятувального судна SAR 01. Стан здоров’я всіх членів екіпажу задовільний", - йдеться у повідомленні.
Наразі рятувальний катер повертається до порту "Чорноморськ.
Рятувальну операцію проводить КП "Морська пошуково-рятувальна служба".
- Нагадаємо, судно під прапором Панами було вражене ракетою ВМС Росії. Воно затонуло на траверсі порту Південний.
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