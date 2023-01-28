Економічний фронт: жодних скорочень зарплат, натомість - створення нових робочих місць

Найбільші труднощі відновлення виробництва, насамперед, були пов’язані із логістикою та питаннями безпеки працівників. Більшість компонентів для виробництва сигарет імпортують з-за кордону. Але постачальники відмовлялися везти матеріали в Україну через ризики війни. Компанії довелося переорієнтовуватися на внутрішніх партнерів-перевізників.

“Якщо немає хоча б одного елемента для виготовлення сигарет, неможливо почати виробництво. Навіть якщо є всі матеріали, але немає, скажімо, розривної стрічки, виробництво не почнеться. Зібрати весь пакет компонентів було великим викликом. Компанії довелось шукати нових партнерів, розробляти нові логістичні маршрути та самостійно привозити матеріали в Україну. Вся логістика постачання була переорієнтована на автомобільний транспорт, адже морські шляхи, які використовувалися до війни, виявились недоступними”, - розповідає голова правління “Імперіал Тобакко Продакшн Україна” Галина Воробйова.

Жодних скорочень працівників та зменшення зарплат від початку повномасштабного вторгнення росії не відбулося! Такого принципу дотримується керівництво підприємства. Більш того, за цей час тут створили 70 додаткових робочих місць! А більше 40 працівників компанії, які призвані до лав ЗСУ, також продовжують отримувати зарплату та спеціальну матеріальну допомогу.

“З моменту повномасштабного вторгнення ми продовжуємо виплачувати працівникам повну зарплату, а також додаткову матеріальну допомогу. Компанія запропонувала релокацію всім працівникам, які жили і працювали в районах активних бойових дій та на окупованих територіях. За час війни компанія не звільнила жодного працівника, навпаки, створила додаткових 70 робочих місць. Наразі в компанії 41 працівник призваний до лав ЗСУ. Всі мобілізовані працівники також продовжують отримувати зарплату та спеціальну матеріальну допомогу на купівлю всього необхідного для служби”, - каже Євген Кобець, директор “Імперіал Тобакко Юкрейн”.

До початку війни фабрика виробляла значний обсяг продукції на експорт. Його частка у структурі продажів складала близько 50%, Постачали сигарети до більш як 20 країн.

“На момент початку війни в українських портах знаходилось 36 контейнерів, а це 250 мільйонів сигарет, готової продукції. Вона мала вирушити до 10 країн. Компанії довелось докласти надзусиль, аби “витягти” заблоковані вантажі, знайти можливість доправити їх автомобільним транспортом до портів у Румунії та Німеччини, звідки експортна продукція вже вирушила до своїх отримувачів. Нині фабрика частково відновила експортне виробництво для Саудівської Аравії, Катару, Молдови, Вірменії, Азербайджану”, - каже Галина Воробйова.

Материнська структура українського підприємства має однозначну позицію щодо російського вторгнення. Ще з березня минулого року компанія припинила бізнес у росії, закрила офіси і продала фабрику.