Через брак запчастин цивільний авіапарк Росії може скоротитись більш ніж вдвічі до 2026 року, - розвідка

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Цю тенденцію ілюструє нещодавня угода між вантажною авіакомпанією "Волга-Днепр" та "Аэрофлотом", за якою останній отримає вісім літаків Boeing виключно для розбору на запчастини, аби підтримувати технічний стан і продовжити експлуатацію свого чинного флоту

Згідно з контрактом, шість вантажних Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім структурам "Аерофлоту" – авіакомпаніям "Побєда" та "Росія". Вартість угоди оцінюється приблизно в 130 млн доларів США, а фінансування забезпечить Фонд національного добробуту РФ.

На початку 2022 року в експлуатації Росії перебувало близько 1 500–1 800 цивільних літаків західного виробництва. Сьогодні ця кількість значно зменшилася через міжнародні санкції, які заблокували доступ до нових іноземних повітряних суден та оригінальних запчастин. Російські авіаперевізники змушені або виводити літаки з експлуатації, або закуповувати комплектуючі через "сірі" схеми без гарантій якості та безпеки. Альтернативою стає розукомплектування справних бортів для короткострокового ремонту.

Ця угода між "Волга-Днєпр" та "Аерофлотом" є першим прецедентом на російському ринку, коли пасажирський перевізник набуває вантажні літаки суто для демонтажу на деталі. У середньостроковій перспективі це прискорить скорочення авіапарку, здорожчання перевезень та загальну деградацію цивільної авіації РФ. Якщо санкції та поточні умови збережуться, до 2026 року російський флот може зменшитися більш ніж удвічі, як зазначає розвідка.