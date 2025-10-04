Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Через брак запчастин цивільний авіапарк Росії може скоротитись більш ніж вдвічі до 2026 року, - розвідка

Через брак запчастин цивільний авіапарк Росії може скоротитись більш ніж вдвічі до 2026 року, - розвідка

Адріана Муллаянова
4 жовтня, 2025 субота
14:05
Економіка Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"

Цивільний авіаційний флот Росії може скоротитися більш ніж удвічі до 2026 року внаслідок постійного дефіциту запчастин, спричиненого міжнародними санкціями

Зміст

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Цю тенденцію ілюструє нещодавня угода між вантажною авіакомпанією "Волга-Днепр" та "Аэрофлотом", за якою останній отримає вісім літаків Boeing виключно для розбору на запчастини, аби підтримувати технічний стан і продовжити експлуатацію свого чинного флоту

Згідно з контрактом, шість вантажних Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім структурам "Аерофлоту" – авіакомпаніям "Побєда" та "Росія". Вартість угоди оцінюється приблизно в 130 млн доларів США, а фінансування забезпечить Фонд національного добробуту РФ.

На початку 2022 року в експлуатації Росії перебувало близько 1 500–1 800 цивільних літаків західного виробництва. Сьогодні ця кількість значно зменшилася через міжнародні санкції, які заблокували доступ до нових іноземних повітряних суден та оригінальних запчастин. Російські авіаперевізники змушені або виводити літаки з експлуатації, або закуповувати комплектуючі через "сірі" схеми без гарантій якості та безпеки. Альтернативою стає розукомплектування справних бортів для короткострокового ремонту.

Ця угода між "Волга-Днєпр" та "Аерофлотом" є першим прецедентом на російському ринку, коли пасажирський перевізник набуває вантажні літаки суто для демонтажу на деталі. У середньостроковій перспективі це прискорить скорочення авіапарку, здорожчання перевезень та загальну деградацію цивільної авіації РФ. Якщо санкції та поточні умови збережуться, до 2026 року російський флот може зменшитися більш ніж удвічі, як зазначає розвідка.

  • Нагадаємо, що нещодавно, 22 вересня, між Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом виник потенційний розкол після рішення Вашингтона зняти санкції з білоруської авіакомпанії Белавіа.     
Теги:
Новини
Світ
Росія
Війна з Росією
США
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2025 середа
"Піратський конвой": Андрющенко показав воєнні катери РФ, які проводять судна з українським зерном під Кримським мостом
Автор Катерина Ганжа
3 жовтня, 2025 п'ятниця
РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни
Андрій Ярмоленко, збірна України
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
Київ
+13.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
4 жовтня
14:12
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль зупинив наступальні операції в місті Газа
14:00
OPINION
Російський "культурний дрон" Нетребко збили в Румунії, але вона "летить" Європою далі
13:46
Оновлено
Росіяни атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: є постраждалі, серед яких – діти
13:08
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вдень 4 жовтня: рух безпілотників
12:54
Армія+
В Армія+ запустили курс із тактичної медицини
12:50
Ексклюзив
атака по Мукачеву
"Масових штурмів не планується, а терор проти цивільного населення України збільшиться": аналітик Несходовський про російський бюджет на 2026 рік
12:31
росія китай
Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки
12:25
Ексклюзив
Маріуполь
Росія будує в Маріуполі найбільший військово-патріотичний центр "Воїн", - волонтер Осиченко
12:15
тіньовий флот росії
ЄС розробляє механізм для затримання танкерів російського тіньового флоту в Балтійському морі, - Єрмак
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін погрожує новою ескалацією, МЗС України закликає Європу серйозніше ставитись до загроз від Росії. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
12:04
Сили оборони вночі уразили НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та низку військових об'єктів ворога
12:01
OPINION
Фьокли більше люблять Путіна зі світлом, ніж без нього
11:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Європа не повинна прирікати Україну на війну виснаження, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
11:07
OpenAI
OpenAI запустила застосунок для генерації відео Sora та планує впровадити монетизацію
10:30
Огляд
Чому в них не було великих художниць, чи реальний наш біль і як захопити вашу увагу – 5 книг, де відповідають на запитання
10:02
OPINION
Чи може Україна стати "новим Китаєм" з виробництва дронів для НАТО?
09:45
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Карта бойових дій за період 27 вересня – 4 жовтня: фронт майже став, Москва готується до блекауту та проводить загальну мобілізацію
09:38
Ексклюзив
НАТО
Реакція НАТО - вкрай незадовільна: експрацівник ЦРУ Гофф щодо диверсійних операцій спецслужб РФ проти Заходу
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 73 зі 109 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:56
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Чернігівщині пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання
08:12
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 159 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмів
08:00
OPINION
Хай Путін історію вивчає...
07:50
Огляд
Перша українка, чоловік якої пішов у декрет, та мати націоналізму: минає 95 років з дня смерті Ольги Косач, відомої під псевдонімом Олена Пчілка
07:30
Огляд
Назад до Місяця: як і навіщо NASA планує великий космічний камбек у 2026 році. Пояснюємо
07:30
Партизани розвідали два військові об'єкти окупантів у Севастополі
07:28
Огляд
мобілізація
Нові правила від Кабміну: що зміниться у постановці та знятті з військового обліку, пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хтось святкує день народження на волі, а хтось - в полоні: репортаж з 69-го обміну полонених
06:52
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 15 артсистем і 1 танк
06:45
Мюнхен аеропорт
Аеропорт Мюнхена вдруге менш ніж за 24 години призупинив роботу через появу безпілотників
01:00
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС відповів Трампу на угоду щодо Сектора Гази
00:52
На фото: репер Diddy
Репера Diddy засудили до понад 4 років увʼязнення за організацію поїздок, повʼязаних із проституцією
2025, п'ятниця
3 жовтня
22:47
виробництво зброї
Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах
22:36
Ексклюзив
Сергій Тігіпко
Створити лідера для певного електорату: журналістка Волошина щодо публікації у Forbes про Сергія Тігіпка
22:10
Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"
22:07
Дональд Трамп
Мінфін США розглядає можливість випуску однодоларової монети із зображенням Трампа
21:49
Ексклюзив
Спецслужби США
Перспективи є практично безмежними: експрацівник ЦРУ Гофф про зміцнення співпраці між спецслужбами Європи та України
21:38
на фото президент України Володимир Зеленський
"Очікую більших результатів від відповідальних за безпілотну складову": Зеленський провів Ставку щодо захисту енергетики від ударів РФ
21:17
Ексклюзив
Володимир Путін
Заяви Путіна на Валдаї - відповідь на поворотний саміт у Копенгагені, - Наливайченко
21:01
Оновлено
На Донеччині росіяни вбили FPV-дроном французького журналіста Лаллікана. Макрон відреагував
20:49
вимкнення світла
Дружківка, Костянтинівка й деякі райони Краматорська знеструмлені через обстріли РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV