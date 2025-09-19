ЄС розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше запланованого терміну, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Джерела видання, знайомі з цим питанням, повідомили, що Європейська комісія, виконавчий орган блоку, розглядає можливість включення до свого нового пакета санкцій положення про перенесення дати поступової відмови від зрідженого природного газу (ЗПГ). Йдеться про 19-й пакет санкцій.

ЄС розглядає окремий варіант прискорення дати припинення дії договору шляхом внесення поправки до так званого плану блоку RePowerEU, який передбачає припинення залежності від російської енергії, повідомляють джерела.

Ця зміна відбулася лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС зробити більше для обмеження торгівлі енергоносіями з РФ.

Очікується, що світовий ринок газу почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, що зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може чинити тиск на європейські постачання та призвести до стрибків цін. Це буде ключовим фактором для ЄС у визначенні нової дати поступової відмови.