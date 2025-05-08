ЄС у 2024 році наростив обсяги експорту до України: що ввозили найбільше
У 2024 році ЄС експортував до України товарів на суму 42,8 млрд євро та імпортував на 24,5 млрд євро, що призвело до профіциту торгівлі в розмірі 18,3 млрд євро
Про це свідчать дані Євростату.
Порівняно з 2023 роком це означає зростання експорту та імпорту на 9,4% і 7,0% відповідно.
Основними товарами, які Євросоюз експортував в Україну, були мінеральне паливо (6,8 млрд євро), електричне обладнання (4,3 млрд євро) та машинне обладнання (4,2 млрд євро).
Порівняно з 2021 роком, тобто до початку повномасштабної війни, найбільше зріс експорт мінерального палива (на 4,1 млрд євро), яке раніше Україна імпортувала з Росії та Білорусі.
Також у порівнянні з 2021 роком істотно зріс імпорт українських зернових — на 2,7 млрд євро, жирів і олій тваринного або рослинного походження — на 1 млрд євро, а також насіння олійних культур і пов’язаних продуктів — на 1,1 млрд євро.
- Раніше Мінагрополітики повідомляло, що експорт агропродукції з України у 2024 році сягнув довоєнних показників.
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