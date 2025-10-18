Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів
У суботу, 18 жовтня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Координаційного центру інженерного захисту, який координуватиме роботу з відновлення критичних об’єктів
Про це повідомили на сайті уряду.
"Уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - йдеться у повідомленні.
Зокрема було створено Координаційний центр інженерного захисту, до складу якого увійдуть представники уряду, місцевої та обласної влади, а також інфраструктурні оператори. Центр відповідатиме за розподіл фінансування, пріоритети відновлення об’єктів, координацію дій і контроль за їх виконанням.
Як зазначила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, роботу Координаційного центру куруватимуть віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.
Читайте також: Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков
Також Кабмін ухвалив рішення, яке дає змогу прискорити фінансування робіт з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури за рахунок держбюджету.
Окрім цього ухвалено рішення щодо пришвидшення будівництва інженерних споруд для захисту об’єктів енергетики, транспорту та критичної інфраструктури.
"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів — стане на місяці коротшою", - підкреслила Свириденко.
Читайте також: Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
Кабмін також спрямує додаткові кошти з резервного фонду на зміцнення критичної інфраструктури в прифронтових регіонах та для Укрзалізниці — від генераторів до інженерного захисту, щоб прискорити відновлення та забезпечити стабільну роботу систем.
- 7 жовтня президент Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Юлією Свириденко, під час якої обговорили відновлення регіонів після атак на енергетичну інфраструктуру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе