Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів

Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів

Марія Музиченко
18 жовтня, 2025 субота
20:12
Економіка

У суботу, 18 жовтня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Координаційного центру інженерного захисту, який координуватиме роботу з відновлення критичних об’єктів

Зміст

Про це повідомили на сайті уряду.

"Уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема було створено Координаційний центр інженерного захисту, до складу якого увійдуть представники уряду, місцевої та обласної влади, а також інфраструктурні оператори. Центр відповідатиме за розподіл фінансування, пріоритети відновлення об’єктів, координацію дій і контроль за їх виконанням.

Як зазначила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, роботу Координаційного центру куруватимуть віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Читайте також: Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков

Також Кабмін ухвалив рішення, яке дає змогу прискорити фінансування робіт з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури за рахунок держбюджету.

Окрім цього ухвалено рішення щодо пришвидшення будівництва інженерних споруд для захисту об’єктів енергетики, транспорту та критичної інфраструктури.

"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів — стане на місяці коротшою", - підкреслила Свириденко.

Читайте також: Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години

Кабмін також спрямує додаткові кошти з резервного фонду на зміцнення критичної інфраструктури в прифронтових регіонах та для Укрзалізниці — від генераторів до інженерного захисту, щоб прискорити відновлення та забезпечити стабільну роботу систем.

  • 7 жовтня президент Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Юлією Свириденко, під час якої обговорили відновлення регіонів після атак на енергетичну інфраструктуру.
