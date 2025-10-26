Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Новини Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа

Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа

Вікторія Литвин
26 жовтня, 2025 неділя
22:05
Новини Марк Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив готовність свого уряду відновити торгові переговори зі США, незважаючи на погрози президента Дональда Трампа підвищити мита на імпорт канадських товарів на 10%

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Карні прокоментував обіцянки Трампа продовжити підвищення мит, заявивши, що уряд Канади готовий відновити переговори у будь-який час.

"Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли у переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами", — сказав Карні журналістам після прибуття на саміт країн південно-східної Азії ASEAN у Малайзії.

Він додав, що Канада налаштована на продовження конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами, щоб зберегти торговельні відносини та мінімізувати економічні ризики для обох країн.

  • 25 жовтня Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на товари з Канади на 10% у відповідь на рекламу, спонсоровану урядом провінції Онтаріо, яка критикувала американські тарифи.
Теги:
Світ
Економіка
політика
Канада
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
пенсія
Автор Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
Київ
+7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 жовтня
22:30
Оновлено
шахед
РФ ввечері 26 жовтня запустила ударні безпілотники по Україні: куди вони рухаються
22:19
Покровськ
Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський
21:41
Ексклюзив
Арсеній Яценюк на КБФ
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
21:35
Ексклюзив
українці
Люди розуміють, що бути українцем - це питання вибору, - історикиня Шор
21:18
Оновлено
Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова
Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: 13 поранених, є загиблий чоловік
21:15
Ексклюзив
Віталій Портников
США далі посилюватиме тиск проти РФ, - Портников
21:15
Чіпси: фото з Pinterest
У Балтиморі поліція затримала підлітка з пачкою чіпсів через помилку ШІ, який ідентифікував її як зброю
21:13
Ексклюзив
Гаррі Поттер
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
19:57
Дмитро Пєсков
Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
Російський опозиційний експерт Морозов: є переконання, що нема переговорів навколо нової рамки завершення війни
18:54
Попасна
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
18:25
Ексклюзив
українці
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
18:08
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
18:01
OPINION
Трамп і Антифа. Шлях тонкою кригою
17:30
Киянка Анастасія Маслій
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її мати
17:30
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: РФ спробує відкрити другий або навіть третій фронт в Європі
16:45
Огляд
Коли амбіції більші за традиції: як Трамп перетворює Білий дім на бальну залу свого імені
16:36
"Примари" ГУР
"Примари" ГУР знищили у Криму три ворожі РЛС та десантний катер
16:20
Інтерв’ю
"Попри прізвище, я мусив бути українцем", - музикант і перекладач Морозов
16:17
Ексклюзив
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У США багато ознак тоталітаризму, вони не з'явились за один день, - історикиня Шор
16:08
Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ
16:05
OPINION
Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?
15:59
Ексклюзив
Нацбанк України
Зараз резерви НБУ на рекордному рівні, - Фурса
15:49
Російський дипломат Кирило Дмитрієв в етері у пропагандиста Соловйова
"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами від Путіна
15:09
художній музей Лувр
Грабіжникам допомагав один з охоронців Лувру, - The Telegraph
15:04
"Вчитимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею": у школах РФ відтворять освітній процес часів Другої світової
14:31
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки
14:20
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Всередині Покровська нараховується 200 окупантів, ЗСУ зачищають місто
14:05
OPINION
Московія сама себе побудувала як армію невільників
13:55
Генштаб, ЗСУ, фронт
Звільнили два населених пункти у районі Очеретиного та стримують наступ під Покровськом: Генштаб про успіхи на фронті за 10 днів
13:54
стрілянина
В університеті Лінкольна у Пенсильванії сталася стрілянина: є загиблий та шестеро поранених
13:37
Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року
Президент Литви Науседа запропонував обмежити транзит до російського Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю
12:59
Ексклюзив
Статуя Свободи у США
Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор
12:45
Оновлено
художній музей Лувр
У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
12:26
Ексклюзив
ядерна зброя росії
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV