Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив готовність свого уряду відновити торгові переговори зі США, незважаючи на погрози президента Дональда Трампа підвищити мита на імпорт канадських товарів на 10%
Про це пише Bloomberg.
Карні прокоментував обіцянки Трампа продовжити підвищення мит, заявивши, що уряд Канади готовий відновити переговори у будь-який час.
"Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли у переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами", — сказав Карні журналістам після прибуття на саміт країн південно-східної Азії ASEAN у Малайзії.
Він додав, що Канада налаштована на продовження конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами, щоб зберегти торговельні відносини та мінімізувати економічні ризики для обох країн.
- 25 жовтня Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на товари з Канади на 10% у відповідь на рекламу, спонсоровану урядом провінції Онтаріо, яка критикувала американські тарифи.
