Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа

Про це пише Bloomberg.

Карні прокоментував обіцянки Трампа продовжити підвищення мит, заявивши, що уряд Канади готовий відновити переговори у будь-який час.

"Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли у переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами", — сказав Карні журналістам після прибуття на саміт країн південно-східної Азії ASEAN у Малайзії.

Він додав, що Канада налаштована на продовження конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами, щоб зберегти торговельні відносини та мінімізувати економічні ризики для обох країн.