Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич

Таку думку висловив професор, філософ, перекладач та громадський діяч Олексій Панич в етері Еспресо.

"Треба готуватися до того, що ця зима буде складнішою за всі попередні зими з початку великої війни. Чому це так? Тому що в першу зиму ще так Путін не намацав слабкості української енергосистеми. Він бив навмання. І трошки сподівався, що: "Не треба все так руйнувати, бо скоро це все буде наше. Треба створити складнощі, але в принципі навіщо це руйнувати, якщо ми прийдемо і будемо за кілька місяців хазяйнувати". Зараз у нього зовсім інша ситуація, тому що він вже не впевнений, що він сюди колись прийде зі своїми військами, а тому можна руйнувати беззастережно і йому менше вже, він оглядає на те, як на нього будуть дивитися на заході. Бо теж також якби є рівні не те, що він одразу людина, а потім одразу нелюдь і недоговороздатний. Тут є певні рівні прийнятності, неприйнятності, наскільки він порушує правило і наскільки грубо порушує. Минулої зими взагалі було таке енергетичне переміріє, коли ми набили і вони набили певний час по енергії. в об'єктах", - сказав він.

Олексій Панич також вважає, що цього року у російського диктатора Володимира Путіна складніша ситуація, ніж раніше.

"Він відчуває, що його запас міцності вичерпується, тому він буде максимальними темпами підривати наш запас міцності. Отут іде вже змагання витривалості. На жаль, наша влада не все зробила, наскільки я знаю, що могла зі свого боку, але, вибачте, ми воюємо і боремося за свою країну, а не за свою владу. Влада вже в нас така, як є і до кінця війни ми її не поміняємо. А виборювати треба Україну, а не конкретно українську владу. Тому все одно треба зчепивши зуби якось давати собі раду з тим, що справді будуть великі блекаути, справді може бути режим, коли чотири години світла нема, дві години є і так тривалий час. Це все реально, це просто треба перетерпіти. Ну, іншого варіанту, на жаль, в нас немає", - додав він.