"Це війна на виснаження і потреби зовсім інші", – експерт про те, чому розпочались переговори про нову програму МВФ, якщо чинна розрахована до 2027

Про це повідомив у коментарі Еспресо директор з досліджень українського аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

"Чинна програма співпраці з МВФ була прийнята у березні 2023 року, а дизайнувалася вона ще наприкінці 2022 року. Тоді закладався сценарій відносно швидкого завершення війни і переходу до відбудови. Макроекономічні припущення і сценарії, які закладалися в параметри програми, відповідали реаліям кінця 2022 – початку 2023 року. Зараз ми бачимо, що це війна на виснаження. Вона виявилася зовсім іншого формату, і потреби зовсім інші", – пояснює Роман Ніцович початок переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці, хоча чинна програма розрахована до кінця 2027 року.

За його словами, навіть на 2025 рік Україна має фіскальний дефіцит, тобто потребу пошуку коштів для покриття існуючих витрат, в тому числі на оборону.

Днями видання Bloomberg повідомило, що обсяг нової кредитної програми для України може становити приблизно 8 млрд. доларів. Це значно менше, ніж оцінюють потреби України в додатковому фінансуванні. Скажімо, лише на 2025 рік непокриті фінансові потреби перевищують 18 млрд доларів. Водночас Роман Ніцович припускає, що сума нового кредиту може бути більшою.

"Поки що тривають переговори. Якогось остаточно чи навіть проміжного рішення немає. Тому, я б не орієнтувався на озвучені цифри, тому що, поки вони нічим не підтверджені, – каже він. – Знову ж таки, якщо мова йде про нову тривалу програму на чотири роки або більше, то очевидно, що сума буде значно більша сума. Наприклад, поточна програма розрахована на чотири роки, а сукупний обсяг позик, це еквівалент 15,5 млрд доларів".