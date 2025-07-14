У МЗС Литви вважають, що Європейському Союзу бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною
Міністр закордонних справ Кястутіс Будрис заявив, що ЄС і Україна повинні рухатися вперед з економічною інтеграцією
Про це повідомляє пресслужба МЗС Литви.
Будрис брав участь у засіданні Ради Європейського Союзу (ЄС) з питань торгівлі в Брюсселі. Основними темами зустрічі є торговельні відносини між Європою та Сполученими Штатами Америки, відносини між ЄС та Китаєм, а також Угода про вільну торгівлю з Україною.
Оцінюючи Угоду про вільну торгівлю, яка готується з Україною, він заявив, що її початковій версії бракує амбітності.
"Європейському Союзу бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною. Ми розглядаємо Україну як невід’ємну частину безпеки та майбутнього Європи, тому ми повинні рухатися вперед з економічною інтеграцією", – заявив керівник литовської дипломатії.
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