У Шостці на Сумщині у зв'язку з відсутністю світла та газу організували безкоштовне харчування для дітей

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

За його словами, родини, які не мають змоги забезпечити дітей теплою їжею, можуть звертатися до Шосткинської дитячої лікарні щодня з 17:00 до 20:00.

Також 4 жовтня о 19:00 біля кафе "Ювілейний" (вул. Садовий бульвар) відбудеться безкоштовна роздача гарячого чаю, а о 20:00 — організоване гаряче харчування для родин із дітьми в кафе "Орфей", що розташоване в укритті естетичного центру "Юність" на вул. Свободи.

Захід підтримує міжнародна благодійна організація World Central Kitchen, яка надала 200 порцій гарячих страв для мешканців громади.