У Шостці на Сумщині у зв'язку з відсутністю світла та газу організували безкоштовне харчування для дітей
У Шостці на Сумщині через відсутність електроенергії та газопостачання в місті запровадили безкоштовне гаряче харчування для дітей і родин, які залишилися без можливості приготувати їжу
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
За його словами, родини, які не мають змоги забезпечити дітей теплою їжею, можуть звертатися до Шосткинської дитячої лікарні щодня з 17:00 до 20:00.
Також 4 жовтня о 19:00 біля кафе "Ювілейний" (вул. Садовий бульвар) відбудеться безкоштовна роздача гарячого чаю, а о 20:00 — організоване гаряче харчування для родин із дітьми в кафе "Орфей", що розташоване в укритті естетичного центру "Юність" на вул. Свободи.
Захід підтримує міжнародна благодійна організація World Central Kitchen, яка надала 200 порцій гарячих страв для мешканців громади.
- У суботу, 4 жовтня 2025 року, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Удар прийшовся по пасажирському потягу, загинула людина, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе