Економіка України впаде в 2022 році на 30%, а якщо вдасться розблокувати порти - на 25%, - аналітики
Розблокування морських портів дозволить Україні скоротити падіння ВВП в 2022 році з 30% до 22-25%
Про це розповіла головний економіст Dragon Capital Олена Білан, пише Інтерфакс-Україна.
"Ми можемо говорити про падіння економії на 30%, якщо військові дії будуть загасати. А якщо відкриються порти, то можемо говорити про падіння на 22-25%", - сказала вона під час онлайн-дискусії в середу, організованої CASE.
За її словами, песимістичний сценарій передбачає падіння на 50% ВВП, але він реалізується, якщо Росія збільшить окуповані території. Білан переконана, що цей сценарій малоімовірний.
Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій очікує спаду економіки України в 2022 році в 35-40%.
"Навіть якщо війна сьогодні закінчиться, нам вдасться відновити максимум 80% того, що було до лютого... В середньому по року у нас буде падіння ближче до 35-45% ВВП", - сказав він.
- Нагадаємо, уряд допускає в 2022 році через війну падіння ВВП України на 30-50%.
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