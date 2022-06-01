Економіка України впаде в 2022 році на 30%, а якщо вдасться розблокувати порти - на 25%, - аналітики

Про це розповіла головний економіст Dragon Capital Олена Білан, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо говорити про падіння економії на 30%, якщо військові дії будуть загасати. А якщо відкриються порти, то можемо говорити про падіння на 22-25%", - сказала вона під час онлайн-дискусії в середу, організованої CASE.

За її словами, песимістичний сценарій передбачає падіння на 50% ВВП, але він реалізується, якщо Росія збільшить окуповані території. Білан переконана, що цей сценарій малоімовірний.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій очікує спаду економіки України в 2022 році в 35-40%.

"Навіть якщо війна сьогодні закінчиться, нам вдасться відновити максимум 80% того, що було до лютого... В середньому по року у нас буде падіння ближче до 35-45% ВВП", - сказав він.

Нагадаємо, уряд допускає в 2022 році через війну падіння ВВП України на 30-50%.

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