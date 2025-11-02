В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов

Про це в етері Еспресо розповів радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов.

"Сьогодні в Києві вже понад 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії. Тобто, це генератори й різні варіанти з інверторами та батарейками. Також понад 100 будинків мають повноцінні автономні джерела енергії", - розповів Тихонов.

За словами радника, будинки з більш ніж 9 поверхами зараз мають суттєві проблеми з тепло й водопостачанням.

"В Києві понад 11 тис. багатоквартирних будинків. Втім, варто розуміти, що це різні багатоквартирні будинки. Зокрема, будинки до 9-го поверху залишаються з тепло й водопостачанням, якщо немає електроенергії. А будинки, які мають більш як 9 поверхів мають суттєві проблеми у цьому питанні. Тобто, якщо ми говоримо про 1000 будинків, які скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, то це лише 10% від усієї кількості в місті", - додав він.