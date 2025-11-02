В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
У місті Київ понад 11 тис. багатоквартирних будинків, 1000 з них сьогодні вже скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, а 100 мають повноцінні автономні джерела енергі
Про це в етері Еспресо розповів радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов.
"Сьогодні в Києві вже понад 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії. Тобто, це генератори й різні варіанти з інверторами та батарейками. Також понад 100 будинків мають повноцінні автономні джерела енергії", - розповів Тихонов.
За словами радника, будинки з більш ніж 9 поверхами зараз мають суттєві проблеми з тепло й водопостачанням.
"В Києві понад 11 тис. багатоквартирних будинків. Втім, варто розуміти, що це різні багатоквартирні будинки. Зокрема, будинки до 9-го поверху залишаються з тепло й водопостачанням, якщо немає електроенергії. А будинки, які мають більш як 9 поверхів мають суттєві проблеми у цьому питанні. Тобто, якщо ми говоримо про 1000 будинків, які скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, то це лише 10% від усієї кількості в місті", - додав він.
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про старт опалювального сезону від 28 жовтня. За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація в енергетиці стабільна, а держава готова до зими
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе