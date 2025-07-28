Влада РФ заборонила експорт бензину до кінця літа
Російська влада розповсюдила тимчасові обмеження на експорт бензину на виробників нафтопродуктів до 31 серпня 2025 року
Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.
Обмеження, які поширили на виробників нафтопродуктів, діятимуть до 31 серпня 2025 року. Раніше обмеження на експорт було введено лише для нафтовиробників бензину.
"Рішення прийняте для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт", - йдеться у повідомленні.
- Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що запровадження Вашингтоном санкцій на російську нафту є цілком реальною можливістю і найбільшим тиском, який можна чинити на Москву.
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