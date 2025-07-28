Влада РФ заборонила експорт бензину до кінця літа

Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.

Обмеження, які поширили на виробників нафтопродуктів, діятимуть до 31 серпня 2025 року. Раніше обмеження на експорт було введено лише для нафтовиробників бензину.

"Рішення прийняте для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт", - йдеться у повідомленні.