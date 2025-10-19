Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості

Відповідна офіційна інформація розповсюджена компанію напередодні, 19 жовтня.

"Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у НЕК "Укренерго" нагадали, що на Чернігівщині "оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів".

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", - наголосили в "Укренерго".