Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
Національна енергетична компанія "Укренерго" виступила з попередженням щодо забезпеченния е/е промислових споживачів в понеділок, 20 жовтня 20205 року
Відповідна офіційна інформація розповсюджена компанію напередодні, 19 жовтня.
"Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Водночас, у НЕК "Укренерго" нагадали, що на Чернігівщині "оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів".
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", - наголосили в "Укренерго".
