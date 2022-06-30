Про це сказав директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Україна має шанс повернути більшість, якщо не всю територію, яка була захоплена Росією до 24 лютого. Якщо буде повна підтримка з боку США і НАТО, чого ще не було на сьогоднішній день", - сказав він.

Гербст зазначив, що Україна вже отримала велику підтримку від Заходу, включаючи артилерію дальністю 85 кілометрів, систем протиповітряного захисту і протикорабельні системи.

Натомість він додав, що Україна потребує артилерію дальністю 150 кілометрів і більше, а також авіацію.

"Ми повинні бути готовими до того, що це буде досить довга боротьба. І треба, щоб ви отримали не лише "Міги", але й F-14, F-15 літаки пізніше", - сказав він.

"Якби ці рішення були прийняті сьогодні і ці види озброєння надавалися наразі Україні, то я не маю жодного сумніву, що ви б могли перейти в наступ", - наголосив директор Центру Євразії Атлантичної Ради.

Він також підкреслив, що санкції проти Росії починають ефективно працювати.

"Вони будуть руйнувати не лише економіку, але й військово-промисловий комплекс Росії", - сказав колишній посол.

"Наші експортні обмеження серйозно впливають на спроможність Росії виробляти передову зброю. Ми знаємо, що вся ця нецілеспрямована, без розбору зброя, яку вони використовують, використовується саме так тому, що в них немає вже високоточної зброї. І мені здається, що поступово Росія виснажиться цілком", - резюмував Джон Гербст.