Екс-спікер білоруського парламенту Шушкевич: через справу проти Порошенка Україна ризикує втратити демократичне лідерство

Він закликав українську владу не наслідувати антидемократичних методів російської диктатури і не втрачати демократичного лідерства, яке демонструвала Україна під керівництвом Петра Порошенка.



"Існує така велика європейська держава як Україна, у якій відбуваються вибори, у якій обирають президентів, у якій обирають місцеву владу. Відшуковувати щось таке у попередній діяльності такої людини, як президент, дуже великий ризик. Тому і Європа так ставиться до цього питання, що треба добре подумати, перш ніж ухвалювати подібні рішення Генпрокуратури. Треба пам’ятати, що Україна розвивалася в демократичному контексті, коли президентом був Порошенко", - нагадав Шушкевич.



Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває за кордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.

У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.

"Тому мені здається, що треба добре подумати і не поспішати з такими заявами. Європа вчиняє правильно, що попереджає не поспішати. Тому що ви знаходитеся під тиском Росії, в якій при владі стоять багато років одні й ті ж самі люди, і влада стала наркотиком", - застерігає Шушкевич і додає, що саме Кремль зацікавлений у такому розвитку подій."Абстрагуйтеся від цього, будьте такими, якими завжди були українці - взірцем для демократії, взірцем людяності, взірцем справедливості", - резюмує Станіслав Шушкевич.

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