Екс-спікер білоруського парламенту Шушкевич: через справу проти Порошенка Україна ризикує втратити демократичне лідерство
Білоруський державний діяч, колишній голова Верховної Ради Станіслав Шушкевич прокоментував так звану "підозру" п’ятому президенту України Петру Порошенку
Він закликав українську владу не наслідувати антидемократичних методів російської диктатури і не втрачати демократичного лідерства, яке демонструвала Україна під керівництвом Петра Порошенка.
"Існує така велика європейська держава як Україна, у якій відбуваються вибори, у якій обирають президентів, у якій обирають місцеву владу. Відшуковувати щось таке у попередній діяльності такої людини, як президент, дуже великий ризик. Тому і Європа так ставиться до цього питання, що треба добре подумати, перш ніж ухвалювати подібні рішення Генпрокуратури. Треба пам’ятати, що Україна розвивалася в демократичному контексті, коли президентом був Порошенко", - нагадав Шушкевич.
"Тому мені здається, що треба добре подумати і не поспішати з такими заявами. Європа вчиняє правильно, що попереджає не поспішати. Тому що ви знаходитеся під тиском Росії, в якій при владі стоять багато років одні й ті ж самі люди, і влада стала наркотиком", - застерігає Шушкевич і додає, що саме Кремль зацікавлений у такому розвитку подій.
"Абстрагуйтеся від цього, будьте такими, якими завжди були українці - взірцем для демократії, взірцем людяності, взірцем справедливості", - резюмує Станіслав Шушкевич.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Порошенко перебуває за кордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.
- У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.
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