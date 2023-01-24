Ексагента ФБР звинувачують у порушенні санкцій США через співпрацю з російським олігархом Дерипаскою
Колишнього спеціального агента відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку звинуватили в порушенні санкцій США щодо Росії через його співпрацю з російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою
Про це повідомили в прокуратурі Південного округу Нью-Йорка.
Колишньому спецагентові нью-йоркського відділу контррозвідки ФБР Чарльзу Макгонігалу та російському судовому перекладачу Сергію Шестакову висунули звинувачення за сприяння російському олігархові Олегу Дерипасці в порушенні санкцій проти нього та Росії.
Як зазначено в повідомленні прокуратури, 54-річного Макгонігала та 69-річного Шестакова звинуватили в порушенні та змові з метою порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), а також у змові задля відмивання грошей. Обох звинувачених заарештували в суботу ввечері. Справу передано в окружний суд.
За інформацією прокурора, Макгонігал і Шестаков порушили санкції США, погодившись надати послуги Олегу Дерипасці, російському олігарху, який потрапив під санкції. Вони обидва раніше працювали з Дерипаскою, щоб спробувати зняти з нього санкції, і як державні службовці мали знати про те, що їхні дії порушують санкції США.
За заявою прокуратури, 2021 року МакГонігал і Шестаков вступили в змову задля надання послуг Дерипасці в обхід санкцій США. Як зазначено в повідомленні, вони отримували приховані платежі від Дерипаски в обмін на розслідування щодо бізнесмена-конкурента. Також затриманих звинувачують у тому, що 2019 року вони домагалися скасування санкцій щодо Дерипаски.
Окрім того, як ідеться в повідомленні прокуратури, в листопаді 2021 року, коли агенти ФБР допитували Шестакова про характер відносин його та Макгонігала з Дерипаскою, Шестаков дав неправдиві свідчення в інтерв'ю. Їм загрожує до 20 років ув'язнення.
- Указ про запровадження санкцій проти російського мільярдера Олега Дерипаски підписав ще 2014 року президент США Барак Обама. У жовтні 2022-го верховний суд США відхилив апеляцію Дерипаски про скасування санкцій
- У березні 2022 року санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.
- 10 вересня 2022 року Кабінет Міністрів запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха, власника футбольного клубу "Металіст" Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва та російського олігарха Олега Дерипаски. Уряд запропонував повторно заблокувати їхні активи в Україні на 10 років. 12 жовтня відповідне рішення РНБО ввів у дію Зеленський
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