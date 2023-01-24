Про це повідомили в прокуратурі Південного округу Нью-Йорка.

Колишньому спецагентові нью-йоркського відділу контррозвідки ФБР Чарльзу Макгонігалу та російському судовому перекладачу Сергію Шестакову висунули звинувачення за сприяння російському олігархові Олегу Дерипасці в порушенні санкцій проти нього та Росії.

Як зазначено в повідомленні прокуратури, 54-річного Макгонігала та 69-річного Шестакова звинуватили в порушенні та змові з метою порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), а також у змові задля відмивання грошей. Обох звинувачених заарештували в суботу ввечері. Справу передано в окружний суд.

За інформацією прокурора, Макгонігал і Шестаков порушили санкції США, погодившись надати послуги Олегу Дерипасці, російському олігарху, який потрапив під санкції. Вони обидва раніше працювали з Дерипаскою, щоб спробувати зняти з нього санкції, і як державні службовці мали знати про те, що їхні дії порушують санкції США.

За заявою прокуратури, 2021 року МакГонігал і Шестаков вступили в змову задля надання послуг Дерипасці в обхід санкцій США. Як зазначено в повідомленні, вони отримували приховані платежі від Дерипаски в обмін на розслідування щодо бізнесмена-конкурента. Також затриманих звинувачують у тому, що 2019 року вони домагалися скасування санкцій щодо Дерипаски.

Окрім того, як ідеться в повідомленні прокуратури, в листопаді 2021 року, коли агенти ФБР допитували Шестакова про характер відносин його та Макгонігала з Дерипаскою, Шестаков дав неправдиві свідчення в інтерв'ю. Їм загрожує до 20 років ув'язнення.

Указ про запровадження санкцій проти російського мільярдера Олега Дерипаски підписав ще 2014 року президент США Барак Обама. У жовтні 2022-го верховний суд США відхилив апеляцію Дерипаски про скасування санкцій

У березні 2022 року санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.

10 вересня 2022 року Кабінет Міністрів запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха, власника футбольного клубу "Металіст" Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва та російського олігарха Олега Дерипаски. Уряд запропонував повторно заблокувати їхні активи в Україні на 10 років. 12 жовтня відповідне рішення РНБО ввів у дію Зеленський