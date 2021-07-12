Ексчиновника Генпрокуратури засудили до двох років в’язниці за хабар

Про це передає Центр протидії корупції у Telegram.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала, Олексій Кравчук та Віктор Маслов засудили експрацівника Генеральної прокуратури України до 2 років позбавлення волі.

Як зазначається, суд встановив, що у грудні 2016 року начальник відділу управління матеріально-технічного забезпечення ГПУ Аполлінарій Нагалевський через посередника намагався дати $5 тис. хабаря посадовцям Держаудитслужби. Він хотів вплинути на перебіг і результати позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ.

“Справа в тому, що за рік до цього посадовці ГПУ розтратили 1,8 млн грн бюджетних коштів, перерахувавши їх трьом фірмам – “Арматех Буд”, “Будконсалт Плюс”, “Укрінжинірінг Він” – за невиконані і непоставлені роботи та послуги. Нагалевський попросив свого знайомого з Рахункової палати України за хабар вплинути на в.о. першого заступника Державної аудиторської служби Станіслава Косінова, який контролював позапланову ревізію у ГПУ”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що згодом обвинувачений попросив повернути йому $5 тис., оскільки не помітив змін у роботі ревізорів. Він сказав, що знайшов інших людей, які забезпечать потрібні йому результати ревізії.

Після повернення грошей Нагалевського затримали детективи НАБУ.

У ЦПК наголосили, що 12 липня 2021 року його визнали винним у замаху на пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України).

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