Ексфутболіста збірної Греції знайшли мертвим у власному авто
Колишнього захисника молодіжної збірної Греції Ніколаоса Цуманіса знайшли мертвим у власному авто
Про це повідомляє Greekcitytimes у Twitter.
Цуманіс був знайдений у машині зі зв'язаними руками. За медичним звітом, смерть 31-річного футболіста настала через задушення. Поліція вже розпочала розслідування і шукає вбивцю.
13 вересня Ніколаос Цуманіс перебрався до "Македонікоса". Лівий захисник всю кар'єру провів у Греції. Грав за "Шкоду", "Керкі", "Пантракікос", "Вейрію" та "Аполлон".
Також в Цуманіса є досвід гри за молодіжну збірну Греції. Викликався до основної команди, але так і не дебютував.
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