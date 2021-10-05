Ексфутболіста збірної Греції знайшли мертвим у власному авто

Про це повідомляє Greekcitytimes у Twitter.

Цуманіс був знайдений у машині зі зв'язаними руками. За медичним звітом, смерть 31-річного футболіста настала через задушення. Поліція вже розпочала розслідування і шукає вбивцю.

13 вересня Ніколаос Цуманіс перебрався до "Македонікоса". Лівий захисник всю кар'єру провів у Греції. Грав за "Шкоду", "Керкі", "Пантракікос", "Вейрію" та "Аполлон".



Також в Цуманіса є досвід гри за молодіжну збірну Греції. Викликався до основної команди, але так і не дебютував.

4 жовтня легендарний український легкоатлет Валерій Подлужний помер у віці 69 років.