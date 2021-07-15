Екскерівника Держгеокадастру Київщини підозрюють у незаконній передачі земель на 1,2 млрд грн
Колишнього керівника Головного управління Державного служби з питань геодезії, картографії і кадастру підозрюють у незаконній передачі земель, яка спричинила державі збитки на 1,2 млрд грн
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру в Київській області за фактом службового недбальства, яке завдало державі 1,2 млрд грн збитків.
За даними слідства, у 2019 році посадовці Головного управління Держгеокадастру в Київській області скасували державну реєстрацію 323 га земель державного підприємства "Агрокомбінат "Пуща-Водиця". В подальшому вони внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га. Ділянки всупереч законодавству були безпідставно передані у приватну власність, що завдало збитків державним інтересам на суму 1,2 млрд грн.
У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також правоохоронці перевіряють інші факти незаконної передачі у власність земельних ділянок державного підприємства на території Київської області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.18
Купівля 27.18Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.43
- Актуальне
- Важливе