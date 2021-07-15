Екскерівника Держгеокадастру Київщини підозрюють у незаконній передачі земель на 1,2 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру в Київській області за фактом службового недбальства, яке завдало державі 1,2 млрд грн збитків.



За даними слідства, у 2019 році посадовці Головного управління Держгеокадастру в Київській області скасували державну реєстрацію 323 га земель державного підприємства "Агрокомбінат "Пуща-Водиця". В подальшому вони внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га. Ділянки всупереч законодавству були безпідставно передані у приватну власність, що завдало збитків державним інтересам на суму 1,2 млрд грн.



У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також правоохоронці перевіряють інші факти незаконної передачі у власність земельних ділянок державного підприємства на території Київської області.

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