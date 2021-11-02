Екскерівника управління "Укртрансбезпеки" судитимуть за побори з перевізників

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Київська міська прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов'язків керівника управління "Укртрансбезпеки", який брав хабарі з перевізників.



Згідно з матеріалами слідства, посадовець щомісячно вимагав та одержував неправомірну вигоду за нескладання актів порушення законодавства про автомобільний транспорт та безперешкодне здійснення господарської діяльності щодо пасажирських перевезень на території столиці.



"Дозвіл" коштував 50$ за кожен транспортний засіб.



Посадовця спіймали під час одержання хабаря сумою 500$.



Відкрито провадження за ч.3 ст.368 КК України.