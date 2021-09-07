Екслідер збірної Франції у 38 років знайшов нову команду в Італії

Про це повідомляє "Салернітана" в Instagram.

Угода 38-річного француза з новачком серії A розрахована на один сезон із можливістю продовження ще на один рік.

Очікується, що хавбек зароблятиме у "Салернітані" 1,5 млн євро на рік.

За минулі два сезони Франк Рібері зіграв в чемпіонаті Італії за "Фіорентину" 50 матчів, забив 5 голів та віддав 9 результативних передач.

Рібері також виступав за французькі "Булонь", "Алес", "Брест", "Мец", "Марсель", турецький "Галатасарай" та німецьку "Баварію". Зі збірною Франції у 2006 році став віцечемпіоном світу.

"Салернітана" повернулася до найсильнішого італійського дивізіону після тривалої перерви та у стартових двох матчах не набрала жодного очка.

