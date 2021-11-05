Ексначальник прикордонної розвідки тимчасово очолив Держмитницю
Кабмін призначив В'ячеслава Демченка на посаду тимчасового керівника Державної митної служби
Відповідне розпорядження опублікували на Урядовому порталі 4 листопада.
"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку Голови Державної митної служби України виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - зазначено в наказі.
Довідка: В'ячеслав Демченко обіймав посаду начальника управління розвідки Адміністрації державної прикордонної служби й був звільнений 3 листопада.
- Нагадаємо, від листопада 2020 року Держмитницю очолював Павло Рябікін, якого 4 листопада призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.06
Купівля 26.06Продаж 26.3
-
EUR
Купівля 30Продаж 30.39
- Актуальне
- Важливе