Ексначальник прикордонної розвідки тимчасово очолив Держмитницю

Відповідне розпорядження опублікували на Урядовому порталі 4 листопада.



"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку Голови Державної митної служби України виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - зазначено в наказі.



Довідка: В'ячеслав Демченко обіймав посаду начальника управління розвідки Адміністрації державної прикордонної служби й був звільнений 3 листопада.

Нагадаємо, від листопада 2020 року Держмитницю очолював Павло Рябікін, якого 4 листопада призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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