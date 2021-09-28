Екснападник "Шахтаря" знайшов незвичний варіант продовження кар'єри
Ексфорвард донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра перейде в румунський "Клуж"
Про це повідомляє Prosport.
За інформацією джерела, румунський ЧФР "Клуж" вже досяг угоди з аргентинським форвардом Факундо Феррейрою. Невдовзі клуб має офіційно оголосити про трансфер гравця.
ЧФР "Клуж" виступає в Лізі конференцій. Останні 4 сезони клуб перемагав в чемпіонаті Румунії і лідирує в поточному розіграші турніру.
Факундо Феррейра виступав за "Шахтар" з 2013 до 2018 року. У сезоні 2014/15 був у оренді в англійському "Ньюкаслі".
Загалом аргентинець провів за український клуб 115 матчів, забив 60 м'ячів і віддав 12 результативних передач.
- У лютому португальська "Бенфіка" розірвала контракт з Факундо Феррейрою.
- Після цього Феррейра став гравцем іспанської "Сельти".
- 25 лютого Факундо Феррейра пригадав період своїх виступів за "Шахтар" і початок війни на Донбасі у 2014 році.
- 7 вересня стало відомо, що ексфорвард донецького "Шахтаря" Феррейра може продовжити кар'єру в англійському "Ноттінгем Форесті".
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