Екснападник "Шахтаря" знайшов незвичний варіант продовження кар'єри

Про це повідомляє Prosport.



За інформацією джерела, румунський ЧФР "Клуж" вже досяг угоди з аргентинським форвардом Факундо Феррейрою. Невдовзі клуб має офіційно оголосити про трансфер гравця.



ЧФР "Клуж" виступає в Лізі конференцій. Останні 4 сезони клуб перемагав в чемпіонаті Румунії і лідирує в поточному розіграші турніру.

Факундо Феррейра виступав за "Шахтар" з 2013 до 2018 року. У сезоні 2014/15 був у оренді в англійському "Ньюкаслі".

Загалом аргентинець провів за український клуб 115 матчів, забив 60 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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