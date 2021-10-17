Екснардеп-втікач Онищенко змінив громадянство та виступає за Росію на міжнародних змаганнях з кінного спорту

Про це повідомляє "Бабель".

За словами Онищенка, він став громадянином Росії ще наприкінці минулого року та тепер представляє її на міжнародних змаганнях з кінного спорту.

"Я тільки отримав за спортом. Виступаю за збірну Росії зараз", — сказав Онищенко, який професійно займається кінним спортом і брав участь у Олімпійських іграх 2008 і 2012 років.

Водночас, Онищенко спростував інформацію ЗМІ про те, що продає свою віллу в Німеччині, та заявив, що це взагалі спортивний комплекс, який він очолює.

"Не продавав і не продаю. Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його у 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили", — розповів Онищенко.

На сайті Федерації кінного спорту Росії зазначається, що Олександр Онищенко є її членом з 2021 року. У квітні, червні, липні та серпні він представляв РФ на міжнародних змаганнях з конкуру.

Олександра Онищенка звинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

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