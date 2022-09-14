Маршал Королівських ВПС оцінив імовірність колапсу армії РФ і завершення війни до Різдва

Про це інформує Sky News з посилання на маршала авіації Королівських ВПС у відставці Едварда Стрінгера.

"Я завжди думав, що це (повномасштабна війна, - ред.) відбудеться наступного року. Не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але зараз можливо, що може статися крах російських збройних сил ... це хороші 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна, путінізму, і Заходу слід зараз дуже серйозно замислитися над тим, як виглядає світ після Путіна", - сказав Стрінгер.

Колишній старший військовослужбовець британських збройних сил сказав, що ймовірно війна може закінчитися за столом переговорів.

"Можна сподіватися, що Зеленський буде в такому становищі, коли він зможе почати переговори про вигідні умови і, можливо, навіть перемогти все російське вторгнення в його країну.

Врешті-решт усі конфлікти закінчуються переговорами. Треба відкалібрувати, до якої міри ви повинні тримати канали відкритими і до якої міри ви дозволяєте йому (Путіну, - ред.) думати, що він все ще є частиною сім’ї націй", - додав Стрінгер.

22 серпня Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян, що Росія почне повномасштабну агресію 24 лютого, бо це було неможливо зробити фізично.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українців заздалегідь не попередили про початок повномасштабного російського вторгнення, аби не допустити паніки.

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