Маршал Королівських ВПС оцінив імовірність колапсу армії РФ і завершення війни до Різдва
Маршал у відставці авіації Королівських ВПС Британії Едвард Стрінгер заявив, що з імовірністю 30-40% до Різдва армія РФ розпадеться, а війна в Україні закінчиться
Про це інформує Sky News з посилання на маршала авіації Королівських ВПС у відставці Едварда Стрінгера.
"Я завжди думав, що це (повномасштабна війна, - ред.) відбудеться наступного року. Не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але зараз можливо, що може статися крах російських збройних сил ... це хороші 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна, путінізму, і Заходу слід зараз дуже серйозно замислитися над тим, як виглядає світ після Путіна", - сказав Стрінгер.
Колишній старший військовослужбовець британських збройних сил сказав, що ймовірно війна може закінчитися за столом переговорів.
"Можна сподіватися, що Зеленський буде в такому становищі, коли він зможе почати переговори про вигідні умови і, можливо, навіть перемогти все російське вторгнення в його країну.
Врешті-решт усі конфлікти закінчуються переговорами. Треба відкалібрувати, до якої міри ви повинні тримати канали відкритими і до якої міри ви дозволяєте йому (Путіну, - ред.) думати, що він все ще є частиною сім’ї націй", - додав Стрінгер.
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