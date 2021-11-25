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Експерти credit7.ua розповіли причини зростання попиту послуги МФО
Мікрокредитування в Україні розвивається дуже інтенсивно – послугами МФО активно користуються працюючі громадяни, безробітні, студенти та пенсіонери
Річ у тім, що отримати кредит онлайн набагато простіше.
Вимоги банків до позичальників постійно посилюються, отримати кредит стає дедалі складніше. Потенційним клієнтам необхідно надати максимум гарантій платоспроможності: довідку про доходи, забезпечення та ін. В іншому випадку процентна ставка буде дуже високою.
Крім того, в деяких випадках просто недоцільно збирати великий пакет документів, тиждень чекати на розгляд заявки та виплачувати комісію за дострокове погашення заради невеликої суми, яка потрібна на короткий термін, наприклад, протриматися до зарплати. Простіше взяти мікропозику, яку можна отримати за лічені хвилини.
Співробітництво з МФО має безліч переваг. Позичальники обирають саме цей спосіб розв'язання фінансових проблем за низку привабливих особливостей:
Деякі компанії надають можливість укласти договір на надання грошової позики онлайн. Оформлення здійснюється віддалено. Якщо ви хочете отримати кредит без дзвінків, то вас безперечно зацікавлять подібні пропозиції від МФО.
Зазвичай, при оформленні позики в інтернеті кошти перераховуються на банківську картку або електронний гаманець. Способи повернення наведено на сайті МФО. При подачі заявки потенційному клієнту мікрофінансової організації знадобиться паспорт та мобільний телефон, на якій буде надіслано SMS для підтвердження бажання отримати грошову позику. Як правило, подібні організації не дзвонять клієнтам для встановлення особи. Враховуючи всі перераховані вище переваги, немає нічого дивного в тому, що мікрокредитування в Україні розвивається дуже інтенсивно.
Причини зростання попиту послуги МФО
Вимоги банків до позичальників постійно посилюються, отримати кредит стає дедалі складніше. Потенційним клієнтам необхідно надати максимум гарантій платоспроможності: довідку про доходи, забезпечення та ін. В іншому випадку процентна ставка буде дуже високою.
Крім того, в деяких випадках просто недоцільно збирати великий пакет документів, тиждень чекати на розгляд заявки та виплачувати комісію за дострокове погашення заради невеликої суми, яка потрібна на короткий термін, наприклад, протриматися до зарплати. Простіше взяти мікропозику, яку можна отримати за лічені хвилини.
Чому люди обирають мікрокредити
Співробітництво з МФО має безліч переваг. Позичальники обирають саме цей спосіб розв'язання фінансових проблем за низку привабливих особливостей:
- розгляд заявки займає не більше 15 хвилин;
- у 99% випадків виноситься позитивне рішення;
- для оформлення позички потрібен лише паспорт;
- гроші можна отримати в офісі МФО, на банківську картку чи електронний гаманець;
- кредитна історія позичальника не має значення;
- вимоги до позичальників максимально лояльні.
Деякі компанії надають можливість укласти договір на надання грошової позики онлайн. Оформлення здійснюється віддалено. Якщо ви хочете отримати кредит без дзвінків, то вас безперечно зацікавлять подібні пропозиції від МФО.
Зазвичай, при оформленні позики в інтернеті кошти перераховуються на банківську картку або електронний гаманець. Способи повернення наведено на сайті МФО. При подачі заявки потенційному клієнту мікрофінансової організації знадобиться паспорт та мобільний телефон, на якій буде надіслано SMS для підтвердження бажання отримати грошову позику. Як правило, подібні організації не дзвонять клієнтам для встановлення особи. Враховуючи всі перераховані вище переваги, немає нічого дивного в тому, що мікрокредитування в Україні розвивається дуже інтенсивно.
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