Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Експерти credit7.ua розповіли причини зростання попиту послуги МФО
PR

Експерти credit7.ua розповіли причини зростання попиту послуги МФО

25 листопада, 2021 четвер
11:39
Новини

Мікрокредитування в Україні розвивається дуже інтенсивно – послугами МФО активно користуються працюючі громадяни, безробітні, студенти та пенсіонери

 Річ у тім, що отримати кредит онлайн набагато простіше.

Причини зростання попиту послуги МФО


Вимоги банків до позичальників постійно посилюються, отримати кредит стає дедалі складніше. Потенційним клієнтам необхідно надати максимум гарантій платоспроможності: довідку про доходи, забезпечення та ін. В іншому випадку процентна ставка буде дуже високою.

Крім того, в деяких випадках просто недоцільно збирати великий пакет документів, тиждень чекати на розгляд заявки та виплачувати комісію за дострокове погашення заради невеликої суми, яка потрібна на короткий термін, наприклад, протриматися до зарплати. Простіше взяти мікропозику, яку можна отримати за лічені хвилини.

Чому люди обирають мікрокредити


Співробітництво з МФО має безліч переваг. Позичальники обирають саме цей спосіб розв'язання фінансових проблем за низку привабливих особливостей:
  • розгляд заявки займає не більше 15 хвилин; 
  • у 99% випадків виноситься позитивне рішення; 
  • для оформлення позички потрібен лише паспорт; 
  • гроші можна отримати в офісі МФО, на банківську картку чи електронний гаманець; 
  • кредитна історія позичальника не має значення; 
  • вимоги до позичальників максимально лояльні. 
Отримати швидкий кредит може будь-яка людина, яка має постійну або тимчасову реєстрацію і досягла повноліття. Підготовка великого пакета документів не потребує. Заповнення анкети-заявки займає трохи більше кількох хвилин.

Деякі компанії надають можливість укласти договір на надання грошової позики онлайн. Оформлення здійснюється віддалено. Якщо ви хочете отримати кредит без дзвінків, то вас безперечно зацікавлять подібні пропозиції від МФО.

Зазвичай, при оформленні позики в інтернеті кошти перераховуються на банківську картку або електронний гаманець. Способи повернення наведено на сайті МФО. При подачі заявки потенційному клієнту мікрофінансової організації знадобиться паспорт та мобільний телефон, на якій буде надіслано SMS для підтвердження бажання отримати грошову позику. Як правило, подібні організації не дзвонять клієнтам для встановлення особи. Враховуючи всі перераховані вище переваги, немає нічого дивного в тому, що мікрокредитування в Україні розвивається дуже інтенсивно.
Читайте також:
Газпром
Автор Віталій Портников
24 листопада, 2021 середа
Віталій Портников: "Газпром" знову шантажує Молдову
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак
25 листопада, 2021 четвер
Святкування ювілею Єрмака: Офіс президента і сам голова ОПУ відповіли на розслідування
24 листопада, 2021 середа
Рейтинг "ЄС" і Порошенка зростає, влада втрачає підтримку,  – результати опитування Центру Разумкова
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.9
    Купівля 26.9
    Продаж 27.17
  • EUR
    Купівля 30.07
    Продаж 30.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
25 листопада
15:29
У Ла-Манші потонули 27 мігрантів: Франція та Велика Британія обмінялися звинуваченнями
15:06
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Посол України в ФРН: закликаємо Німеччину відмовитися від газу РФ у випадку нової агресії проти України
15:01
Міхеїл Саакашвілі
МОЗ Грузії: Здоров'я Саакашвілі покращилося, він не потребує лікування за кордоном
14:51
Ексклюзив
У Кракові триває унікальна українсько-польська виставка "Україна. Спільні погляди на взаємини"
14:42
Наталка Діденко
Україну накриє штормовий вітер та нічні морози, - синоптик Наталка Діденко
14:37
Дмитро Кулеба
Кулеба: За відсутності судових рішень санкції проти соратників Януковича зніматимуть
14:33
Ferrexpo очолила рейтинг компаній, дружніх до родин серед підприємств гірничо-металургійної галузі
14:20
Одеські прикордонники заблокували канал торгівлі людьми
По $2 тис. за людину: одеські прикордонники заблокували міжнародний канал торгівлі людьми
14:11
підроблені сертифікати
На Вінниччині лікарі й турагенти продавали фейкові COVID-сертифікати по €250
13:58
Дмитро Кулеба
Україна буде обговорювати постачання зброї з новим урядом Німеччини, - Кулеба
13:55
діти
На Луганщині п’ятеро вихованців школи-інтернату потрапили до лікарні з отруєнням
13:21
Головою Інтерполу вибрали генерала з ОАЕ, якого звинувачували у тортурах
13:12
ботоферма
На Херсонщині викрили ботоферму спецслужб РФ: 20 тис. акаунтів здійснювали інформатаки проти України
13:07
"Марш жінок" у Києві, 8 березня 2021 року
Британія закликала Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію
13:02
Шефір Волошин
В івано-франківського депутата провели обшуки у справі про замах на Сергія Шефіра
13:02
Оновлено
МВФ
В Україні розпочало роботу Бюро економічної безпеки
12:50
Володимир Зеленський
В Україні з'явиться нова державна авіакомпанія: Зеленський розкрив назву
12:42
У Росії на шахті в Кузбасі стався вибух: щонайменше 11 загиблих і десятки постраждалих
12:13
Дмитро Кулеба
Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба
12:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Віталій Портников: Корпоратив - це ж святе
11:59
СБУ провела антитерористичні навчання в ООС: звільнювали "заручників" та нейтралізували "терористів"
11:52
Група з 200 мігрантів штурмувала кордон Польщі поблизу Черемчі
11:39
Софія Федина
"Є ймовірність, що Зеленський оголосить або про надзвичайний стан, або якісь дострокові вибори", − Софія Федина
11:31
Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра"
Телескоп NASA показав дві галактики у сузір'ї Мікроскопа
11:29
У напрямку Чорного моря рухається ракетний есмінець ВМС США
11:27
У Кремлі попередили про нову "червону" лінію в разі вступу України в НАТО
11:04
Валентин Наливайченко
"Це вершина цинізму і лицемірства": Наливайченко заявив, що готує звернення до НАБУ з вимогою розслідувати святкування ювілею Єрмака
10:56
Ексклюзив
Чорна п'ятниця
Чорна п’ятниця-2021: Чого очікують споживачі та продавці
10:50
Міжнародна група закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття літака МАУ
10:43
Андрій Добрянський
"Ніколи в США так багато не говорили про Україну, як зараз", − Андрій Добрянський
10:41
У Сомалі стався вибух: п'ятеро людей загинуло
10:36
Тарас Кремінь
"Слуги народу" зареєстрували проєкт, яким розпочали атаку на мовний закон та уповноваженого із захисту держмови, - активісти
10:01
коронавірус
У Києві та трьох областях "червоної" зони лише один COVID-показник не в нормі
09:55
Ігор Романенко
"Росія почне вторгнення в Україну з повітря", − генерал-лейтенант Ігор Романенко
09:40
коронавірус
Науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам: має 32 мутації
09:22
гроші, зарплата, заборгованість
Курс валют: долар продовжує зростати
09:13
Загроза вторгнення РФ на українські території: у Держдепі США заявили про підготовку до "непередбачених обставин"
08:57
ОБСЄ
За добу спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 700 порушень "тиші" на Сході України
08:38
погода, хмарність, туман, осінь
В Україні будуть тумани, ожеледиця та +9°C: прогноз на 25 дистопада
08:26
ООС
Доба на фронті: окупанти дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV